SOITEC : SOITEC ET MBDA REPRENNENT LES ACTIFS DE DOLPHIN INTEGRATION

SOITEC ET MBDA REPRENNENT

LES ACTIFS DE DOLPHIN INTEGRATION

Ambition commune de faire de Dolphin Integration un fournisseur de référence

de composants virtuels et d'ASIC/SoCs optimisés pour une

meilleure efficacité énergétique.

La co-entreprise créée par Soitec et MBDA acquiert Dolphin Integration et reprend l'ensemble de ses salariés.

Cette co-entreprise est détenue à 60% par Soitec et à 40% par MBDA.

Le savoir-faire et la technologie de Dolphin Integration vont renforcer l'offre FD-SOI pour les développeurs d'ASIC/SOC à haute efficacité énergétique.

Dolphin Integration et MBDA vont renforcer leur coopération industrielle et commerciale, celle-ci concernant notamment un pipeline à long terme de produits tels que des circuits ASIC et des systèmes sur puces.

Bernin (Grenoble) et Le Plessis-Robinson, France, le 21 août 2018 - Soitec (Euronext Paris), un leader mondial de la conception et la production de matériaux semi-conducteurs innovants, et MBDA annoncent l'acquisition conjointe de Dolphin Integration.

Dolphin Integration est une entreprise reconnue dans la conception de circuits intégrés ASIC/SoC pour des applications requérant une faible consommation d'énergie. Basée à Grenoble, Dolphin Integration a été fondée en 1985. Elle emploie actuellement 155 personnes, y compris 130 ingénieurs de conception électronique. Au cours de l'année fiscale close le 31 mars 2018, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 17 millions d'euros.

La co-entreprise créée par Soitec et MBDA - détenue respectivement à 60% et 40% - reprend Dolphin Integration et l'ensemble de ses salariés.

L'opération a reçu ce jour l'accord du tribunal de commerce de Grenoble. Elle constitue une issue favorable et rapide à la procédure collective dont a fait l'objet Dolphin Integration, cette dernière ayant été placée en redressement judiciaire le 24 juillet 2018.

Soitec et MBDA apportent chacun un soutien stratégique et complémentaire à Dolphin Integration.

Soitec apporte son expertise dans les substrats innovants et sa méthodologie unique en matière de design pour applications à faible consommation d'énergie (body biaising) afin de soutenir les activités de conception de circuits électroniques à faible consommation d'énergie de Dolphin Integration, et cela au moment même où un nombre croissant de puces critiques sont construites sur la base de la technologie FD-SOI. De plus, Soitec va permettre à Dolphin Integration de renforcer ses positions auprès de l'ensemble de l'écosystème des semi-conducteurs en développant et en favorisant l'adoption de ses produits et services dans plusieurs marchés stratégiques, y compris les terminaux mobiles et infrastructures, centres de données, applications aérospatiales et industrielles.

MBDA, un client stratégique de Dolphin Integration pour les applications liées à l'armement depuis 2004, va intensifier sa coopération industrielle avec Dolphin Integration tout en lui offrant une perspective commerciale à long terme en matière de circuits ASIC (circuits intégrés propres à une application spécifique) et systèmes sur puces. De plus, avec le soutien de MBDA, Dolphin Integration sera en mesure de faire progresser ses positions dans les domaines de l'aéronautique et de la défense.

Soitec et MBDA confiants dans la croissance profitable de Dolphin Integration.

Soitec et MBDA se sont engagés à investir ensemble un montant total de 6 millions d'euros comprenant l'acquisition de la plupart des actifs de Dolphin Integration, le paiement de certaines dettes et une importante injection de liquidités destinée à financer les besoins en fond de roulement de Dolphin Integration.

Soitec et MBDA sont confiants dans leur capacité à redresser la situation financière de Dolphin Integration. Dolphin Integration devrait être consolidée par intégration globale dans les comptes de Soitec à compter de septembre 2018.

« Dolphin Integration représente pour Soitec une opportunité stratégique de renforcer une offre complète de brevets et services dédiée aux solutions efficaces sur le plan énergétique pour le design de puces sur FD-SOI. Cela constitue un facteur de différenciation majeur pour le FD-SOI et un véritable accélérateur de l'adoption du FD-SOI dans d'importants segments de marché », a souligné Paul Boudre, Directeur général de Soitec.

« L'investissement de MBDA va renforcer la base industrielle de Dolphin Integration dédiée à l'armement français. Il va en effet lui apporter une source plus stable de revenus liés à la défense ainsi qu'une coopération technologique plus étroite ouvrant à son offre microélectronique spécialisée l'accès à l'ensemble de l'industrie de l'armement française et européenne », a ajouté Antoine Bouvier, CEO de MBDA.

A propos de Dolphin Integration

Créée en 1985, Dolphin Integration est une entreprise de conception de circuits intégrés, exportatrice de circuits intégrés et de composants - virtuels, analogiques et numériques - pour fabrication à grand volume. Contributeur majeur à l'émergence de la conception microélectronique et suite à la croissance explosive du secteur du design de semi-conducteurs, Dolphin Integration a pour ambition de devenir un acteur mondial de la conception et de l'optimisation de circuits intégrés dédiés à la très faible consommation d'énergie. Ses produits couvrent les besoins des marchés dynamiques à destination du grand public et de l'industrie tels que l'internet des objets (IoT), la mobilité et l'automobile, ainsi que ceux de l'industrie de la défense européenne.

A propos de Soitec

Soitec (Euronext Paris) est un leader mondial de la production de matériaux semi-conducteurs innovants. L'entreprise s'appuie sur ses technologies uniques pour servir les marchés de l'électronique. Avec plus de 3000 brevets, elle mène une stratégie d'innovations disruptives pour permettre à ses clients de disposer de produits qui combinent performance, efficacité énergétique et compétitivité. Soitec compte des sites industriels, des centres de R&D et des bureaux commerciaux en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.

Soitec et Smart Cut sont des marques déposées de Soitec.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.soitec.com et suivez-nous sur Twitter : @Soitec_FR.

A propos de MBDA

MBDA est le seul groupe européen capable de concevoir et de produire des missiles et systèmes de missiles pour répondre à toute la gamme des besoins opérationnels présents et futurs des trois armées (terre, marine et air).

Fort de ses implantations dans cinq pays d'Europe et aux États-Unis, MBDA a réalisé un chiffre d'affaires en 2017 de 3,1 milliards d'euros et dispose d'un carnet de commandes de 16,8 milliards d'euros. Avec plus de 90 forces armées clientes dans le monde, MBDA est un des leaders mondiaux des missiles et systèmes de missiles. Au total, le groupe propose une gamme de 45 programmes de systèmes de missiles et de contre-mesures en service opérationnel et plus de 15 autres en développement.

La société MBDA est codétenue par Airbus (37,5 %), BAE Systems (37,5 %) et Leonardo (25 %).

Pour plus d'informations, veuillez-vous rendre sur le site www.mbda-systems.com

