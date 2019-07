SOITEC : Soitec et KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION étendent leur partenariat technologique stratégique à travers une collaboration en Recherche et Développement au sein du Substrate Innovation Center

Soitec et KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION étendent leur partenariat technologique stratégique à travers une collaboration en Recherche et Développement au sein du Substrate Innovation Center

Les substrats innovants apportent des solutions disruptives au niveau des circuits et des systèmes, au-delà de la traditionnelle réduction de la taille des composants CMOS

San Francisco, Etats-Unis (Semicon West), le 8 juillet 2019 - Soitec (Euronext Paris), un leader mondial de la conception et de la production de matériaux semi-conducteurs innovants, et KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION (« KOKUSAI »), un leader mondial dans la conception et la production de matériel de fabrication dédié aux solutions de traitement thermique et de dépôt de couches minces pour semiconducteurs, annoncent ce jour étendre leur collaboration en Recherche et Développement au sein du Substrate Innovation Center à Grenoble (France). Créé par le CEA-Leti et Soitec, le Substrate Innovation Centre est un pôle de R&D ouvert aux différents acteurs de l'industrie qui a pour mission de favoriser la collaboration précoce et le partage des connaissances au sein de la chaîne de valeur des semiconducteurs, depuis les substrats jusqu'aux systèmes. Ce pôle a ainsi pour vocation de stimuler la R&D en matière de substrats innovants, qu'il s'agisse du SOI ou de nouvelles générations.

L'installation au sein du Substrate Innovation Center de capacités de Recherche & Développement dédiées permettra aux deux partenaires de tester de nouveaux matériaux et de chercher à améliorer l'uniformité de l'épaisseur à l'échelle atomique de même que la rugosité de la surface des futures générations de substrats innovants.

« Notre partenariat de longue date avec KOKUSAI a débuté par le développement de solutions disruptives en matière de contrôle de la rugosité des plaques pour la fabrication en grandes quantités de plaques de FD-SOI. Nous étendons aujourd'hui le champ de cette collaboration aux nouvelles générations de substrats innovants », a déclaré Christophe Maleville, Chief Technology Officer de Soitec. « KOKUSAI apporte une expertise unique en matière de procédés de traitement thermique et de formation de couches, deux éléments essentiels au développement des nouvelles générations de substrats pour circuits semi-conducteurs ».

« En collaborant avec Soitec sur l'optimisation de leurs procédés de fabrication SOI à grande échelle, nous avons élargi l'étendue de notre expertise et développé nos capacités de process », a déclaré Dr. Unryu Ogawa, Senior Vice-President et Executive Officer de KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION. « Travailler dans un environnement de Recherche et Développement sur des outils dédiés à la production en grandes quantités permettra de parvenir à des mutations de procédés de façon à la fois moins complexe et plus rapide. »

A propos de Soitec

Soitec (Euronext, Paris) est un leader mondial de la production de matériaux semi-conducteurs innovants. L'entreprise s'appuie sur ses technologies uniques pour servir les marchés de l'électronique. Avec plus de 3500 brevets, elle mène une stratégie d'innovations disruptives pour permettre à ses clients de disposer de produits qui combinent performance, efficacité énergétique et compétitivité. Soitec compte des sites industriels, des centres de R&D et des bureaux commerciaux en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.soitec.com et suivez-nous sur Twitter : @Soitec_FR.

Semicon West : Soitec interviendra en tant que conférencier et expert au workshop "The Internet of Things, Driver of the SOI Supply Chain " du SOI Consortium - Moscone Center South, 10 juillet 2019, salle 301.

Soitec et Smart Cut sont des marques déposées de Soitec

A propos de KOKUSAI

KOKUSAI ELECTRONIC CORPORATION a pris un nouveau départ en tant que société entièrement dédiée à la fabrication de systèmes de production de semi-conducteurs le 1er juillet 2018, sous la houlette de KKR & CO. L.P., après s'être séparé de Hitachi Kokusai Electric Inc. En démarrant une nouvelle société, la mission de KOKUSAI est d'accompagner les besoins de ses clients dans un environnement changeant avec une technologie de pointe basée sur ses techniques de dépôt par accumulation, et de devenir un leader. En tant qu'entreprise innovante tournée vers les besoins de ses clients, KOKUSAI ELECTRIC est déterminé à avancer rapidement pour fournir des produits et services de haute qualité.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.kokusai-electric.com

Semicon West - South Hall, stand #1561

