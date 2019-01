SOITEC : bondit dans le sillage de sa publication trimestrielle

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Soitec bondit de 12% à 66,70 euros dans les premiers échanges de la Bourse de Paris dans le sillage de son point d’activité au titre de son troisième trimestre 2018-2019 (clos fin décembre). Ainsi, le spécialiste des matériaux semi-conducteurs a dévoilé un chiffre d`affaires consolidé de 116,8 millions d`euros sur la période, en hausse de 53,7% par rapport au troisième trimestre 2017-2018.Ceci est le reflet d'une hausse de 50% à périmètre et taux de change constants, d'un effet légèrement négatif des variations de taux de change à -1,5% et d'un effet périmètre de +5,2%, lié aux acquisitions de Frec|n|sys en octobre 2017 et des actifs de Dolphin Integration en août 2018.En variation séquentielle, le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2018-2019 a progressé de 23% en données publiées et de 19,4% à périmètre et taux de changes constants par rapport au 2ème trimestre 2018-2019."Nous avons à nouveau enregistré une performance particulièrement solide au troisième trimestre, a commenté Paul Boudre, le Directeur général de Soitec, la croissance continue d`être soutenue par la hausse des ventes de plaques de FD-SOI et de RF-SOI en 300 mm.""L'augmentation du contenu basé sur du SOI dans les biens électroniques finaux continue d'être le principal moteur de croissance de la demande pour nos plaques de haute performance utilisées pour des applications digitales, de radiofréquence ou de puissance", a ajouté le dirigeant.Compte tenu de ces éléments, Soitec revoit à la hausse ses perspectives de croissance de chiffre d'affaires pour l'exercice 2018-2019. Celle-ci est dorénavant attendue à un niveau bien supérieur à 35% à périmètre et taux de change constants, contre un niveau supérieur à 35% précédemment.Parallèlement, Soitec confirme attendre, pour l'exercice 2018-2019, une marge d'Ebitda de l'activité Électronique de l'ordre de 30%.En parallèle de sa publication trimestrielle, Soitec a annoncé le renforcement de sa collaboration avec Samsung Foundry afin de garantir l'approvisionnement en plaques de silicium sur isolant totalement déplétées (FD-SOI, Fully Depleted Silicon-On-Insulator)." Cet accord garantit l'approvisionnement en volume de produits issus de la technologie FD-SOI, afin de répondre aux besoins actuels et futurs de l'industrie, en particulier pour les applications dans les domaines de l'électronique grand public, de l'Internet des Objets (IoT) et de l'automobile ", explique Soitec, dans son communiqué.