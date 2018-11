SOITEC : confirme ses perspectives 2018-2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Soitec a publié ses résultats du 1er semestre de l’exercice 2018-2019 (clos le 30 septembre). Ainsi, le spécialiste des matériaux semi-conducteurs a dévoilé un résultat net consolidé de 32,6 millions d’euros sur la période, en hausse de 41% sur un an. Pour sa part, le résultat opérationnel courant a progressé de 85% pour atteindre 41,6 millions d`euros. Il représente ainsi 22,2% du chiffre d’affaires, contre 15,8% du chiffre d’affaires au cours du 1er semestre 2017-2018. Quant à elle, la marge d’Ebitda de l’Électronique progresse à 32,8% du chiffre d`affaires, contre 24,4% un an plus tôt.Le chiffre d'affaires ressort à 186,9 millions d'euros, en croissance de 36% à périmètre et taux de change constants sur un an. Au final, Soitec a confirmé ses perspectives 2018-2019, à savoir une croissance du chiffre d`affaires attendue à plus de 35% à périmètre et taux de change constants et marge d'Ebitda de l'Électronique attendue de l`ordre de 30%.