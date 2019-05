SOITEC : deux changements au Conseil d'administration

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Soitec a fait part de décisions prises par son Conseil d'administration lors de sa réunion du 6 mai dernier. Suite à une réorganisation du groupe NSIG en raison de son introduction en bourse, Nabeel Gareeb et Weidong Ren ont démissionné de leurs fonctions d'administrateur, avec effet respectif le 27 mars et le 7 mai. Conformément au pacte d'actionnaires de la société, NSIG Sunrise S.à.r.l. a proposé Kai Seikku et Jeffrey Wang pour leur succéder.Après délibérations, le Conseil d'administration a décidé de les nommer par voie de cooptation, respectivement pour la durée des mandats de Nabeel Gareeb et Weidong Ren restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui sera convoquée le 26 juillet.Par ailleurs, Kai Seikku a été désigné comme membre du Comité de la Stratégie, du Comité des Nominations et du Comité des Rémunérations, tandis que Jeffrey Wang a été désigné comme membre du Comité d'Audit et des Risques.Depuis 2010, Kai Seikku est Président-Directeur Général de Okmetic Oy, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de plaques de silicium, spécialisé dans la production de plaques sur mesure et à haute valeur ajoutée pour MEMS, capteurs, semi-conducteurs discrets et circuits analogiques. Depuis le rachat d'Okmetic Oy en 2016 par le groupe NSIG, une holding industrielle spécialisée dans les matériaux semi-conducteurs et dans le développement de leur écosystème, il est également Vice-Président exécutif du groupe NSIG.Depuis 2016, Jeffrey Wang est Président-Directeur Général et administrateur de Shanghai Simgui Technology Co., Ltd (Simgui), partenaire historique de Soitec et l'un des principaux fournisseurs mondiaux de plaques de silicium sur isolant (SOI), de plaques épitaxiales (EPI) personnalisées et de solutions pour l'industrie des semi-conducteurs. Depuis mars 2019, il est Vice-Président exécutif du groupe NSIG.