SOITEC : le Covid-19 donne un coup d'arrêt temporaire à sa croissance

Le Covid-19 donne un coup d’arrêt la croissance de Soitec sur l’exercice 2020/2021 et le contraint à revoir à la baisse ses ambitions pour l’exercice suivant. En Bourse, l’action du spécialiste de la conception et la production de matériaux semi-conducteurs recule de 1,20% à 94,35 euros après être tombée en début de matinée à 89 euros. Elle affiche une quasi-stabilité depuis le début de l’année, signe de la confiance des investisseurs dans la croissance structurelle de Soitec.Sur l'exercice 2019/2020, clos fin mars, Soitec a réalisé un résultat net en progression de 22% à 109,7 millions d'euros. L'Ebitda des activités poursuivies (Électronique) a aussi progressé de 22% à 185,4 millions d'euros. La marge d'Ebitda a atteint 31% du chiffre d'affaires contre une marge de 34,3% lors de l'exercice 2018-2019.Le groupe a affiché une forte croissance : 28% en organique à 598 millions d'euros, mais la mise en place de nouvelles capacités de production, la hausse des matières premières et le recours accru à l'outsourcing avec son partenaire chinois Simgui ont pesé sur la rentabilité.Sur l'exercice 2020-2021, le chiffre d'affaires est attendu à un niveau stable à périmètre et taux de change constants et la marge d'Ebitda de l'Électronique autour de 30%. Les analystes anticipaient en moyenne une progression de 4,7%.Lors d'une conférence téléphonique avec les journalistes, le Directeur général, Paul Boudre, a mis en cause l'impact du Covid-19 pour expliquer ce coup d'arrêt à la croissance. Soitec est confronté à une baisse du 10% du marché mondial des smartphones et à la nette dégradation du marché automobile. Ce dernier représente de 10% à 15% des revenus du groupe.Le groupe technologique français retrouvera le chemin de la croissance sur l'exercice 2021/2022, mais la pause enregistrée sur l'exercice précédent l'a contraint à réviser à la baisse ses ambitions. Il vise 800 millions d'euros de revenus, soit 100 millions d'euros de moins que précédemment.