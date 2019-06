SOITEC prévoit un doublement de ses ventes d'ici 2022

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Semaine chargée pour Soitec, qui a dévoilé hier soir ses résultats annuels et présente aujourd’hui ses perspectives à moyen terme à l’occasion d’une journée investisseurs. La réception est favorable, l’action du spécialiste de la conception et de la production de matériaux semi-conducteurs innovants domine le SBF 120 avec un gain de 5,44% à 92,10 euros, se rapprochant du plus haut 2019 touché fin avril à 94,95 euros.Soitec a fini l'exercice 2018/2019, clos fin mars, sur une marge d'Ebitda de 34,3% contre 29,2% en 2017-2018 pour des ventes en croissance de 42% à 443,9 millions d'euros.Pour les années à venir, le groupe souhaite développer de nouveaux produits et se développer sur de nouveaux marchés. Soitec vise 4 marchés finaux stratégiques (smartphones, automobile, Internet des Objets et infrastructures pour la mobilité et le Cloud), dont les produits contiendront une part plus importante de matériaux semi-conducteurs innovants.Ces tendances permettent au groupe de semi-conducteurs d'évaluer le marché potentiel d'ici 5 ans, du Silicium-sur-Isolant (SOI), son activité historique, entre 1,6 et 2,4 milliards de dollars, soit une croissance annuelle moyenne comprise en 15 et 25%.Mais le groupe français dispose d'autres substrats en portefeuille, comme ceux à base de nitrure de gallium (GaN) et le Piezo-on-Insulator (POI), dont le marché est estimé à 500 millions de dollars pour des applications dans la 5G, l'automobile et les capteurs. S'agissant du premier, Soitec a annoncé mi-mai le rachat de la société belge EpiGaN pour un montant de 30 millions d'euros en numéraire. Appartenant à la famille des semi-conducteurs composés, ils ont comme avantages par rapport au silicium de permettre des vitesses de traitement plus rapides et d'être moins consommateurs d'électricité. Ces substrats sont cependant plus onéreux.Enfin, les technologies de Soitec ouvrent de nouveaux débouchés pour ses semi-conducteurs composés avec un marché adressable estimé à plus d'1 milliard de dollars d'ici 5 ans.Sur l'exercice en cours, il cible un chiffre d'affaires en hausse d'environ 30% à périmètre et taux de change constants et marge d'Ebitda d'environ 30%. Des prévisions prudentes, ont commenté les analystes. A l'Achat sur la valeur, Jefferies a rappelé qu'il avait dépassé nettement ses objectifs sur le dernier exercice.Soitec attend pour l'exercice 2019-2020 un chiffre d'affaires en hausse d'environ 30% à périmètre et taux de change constants. Il s'attend également à ce que son taux de marge d'Ebitda de l'activité Électronique atteigne environ 30%.Sur l'exercice 2021/22, il cible un chiffre d'affaires de l'ordre de 900 millions d'euros avec une marge d'Ebitda de l'ordre de 31%.A un horizon de 5 ans, le groupe technologique pourrait réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre de 1,4 milliard d'euros avec un Ebitda d'environ 450 millions d'euros, soit un taux de marge de l'ordre de 32%. Il faudrait toutefois qu'il exploite à pleine capacité ses installations industrielles étendues. Soitec est également très sensible au dollar, ses usines étant principalement en France : une variation de 10 centimes du taux euro-dollar a un impact de 45 millions sur l'Ebitda. Ses prévisions sont basées sur un taux de change de 1,13 dollar.