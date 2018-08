SOITEC : reprend Dolphin Integration conjointement avec MBDA

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Soitec et le missilier MBDA ont annoncé l'acquisition conjointe de Dolphin Integration, société spécialisée dans la conception de circuits intégrés ASIC/SoC pour des applications requérant une faible consommation d'énergie. Basée à Grenoble, elle a été fondée en 1985 et emploie actuellement 155 personnes, y compris 130 ingénieurs de conception électronique. Au cours de l'année fiscale close le 31 mars 2018, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 17 millions d'euros.La co-entreprise créée par Soitec et MBDA - détenue respectivement à 60% et 40% - reprend Dolphin Integration et l'ensemble de ses salariés.L'opération a reçu ce jour l'accord du tribunal de commerce de Grenoble. Elle constitue une issue favorable et rapide à la procédure collective dont a fait l'objet Dolphin Integration, cette dernière ayant été placée en redressement judiciaire le 24 juillet 2018.Soitec apporte son expertise dans les substrats innovants et sa méthodologie unique en matière de design pour applications à faible consommation d'énergie (body biaising) afin de soutenir les activités de conception de circuits électroniques à faible consommation d'énergie de Dolphin Integration. De plus, Soitec va permettre à Dolphin Integration de renforcer ses positions auprès de l'ensemble de l'écosystème des semi-conducteurs en développant et en favorisant l'adoption de ses produits et services dans plusieurs marchés stratégiques, y compris les terminaux mobiles et infrastructures, centres de données, applications aérospatiales et industrielles.MBDA, un client stratégique de Dolphin Integration pour les applications liées à l'armement depuis 2004, va intensifier sa coopération industrielle avec Dolphin Integration tout en lui offrant une perspective commerciale à long terme en matière de circuits ASIC (circuits intégrés propres à une application spécifique) et systèmes sur puces. De plus, avec le soutien de MBDA, Dolphin Integration sera en mesure de faire progresser ses positions dans les domaines de l'aéronautique et de la défense.