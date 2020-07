SOITEC : retrouve ses niveaux de novembre 2019 grâce à un accord commercial avec QUALCOMM

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Soitec (+ 4,29% à 102,1 euros) campe en tête de l’indice SBF 120 à la faveur d’un accord commercial avec le géant américain des puces smartphones, Qualcomm. Le spécialiste des semi-conducteurs approvisionnera celui-ci en substrats Piézoélectriques-sur-isolant pour les filtres RF 4G et 5G. "Le substrat Piezoelectric-on-Insulator (POI) de Soitec apporte une forte valeur ajoutée aux filtres 5G des smartphones pour les marchés de masse", a indiqué le groupe français.Les réseaux 4G et 5G utilisent un nombre croissant de bandes de fréquences pour permettre la transmission de données à haut débit. En conséquence, les smartphones doivent intégrer davantage de filtres, au moins 50% en plus d'ici 2023, et il faut qu'il soit de plus en plus performants pour garantir l'intégrité du signal et une communication fiable.Le groupe a généré ses premiers revenus tirés du substrat Piezoelectric-on-Insulator lors de l'exercice 2020, clos fin mars.A l'occasion de la publication de ses résultats annuels en juin, Soitec avait annoncé qu'il préparait l'extension de la capacité de production de son usine de Bernin 3 pour le substrat POI, afin qu'elle passe de 400 000 à 500 000 wafers par an.Le groupe français avait confirmé à cette occasion ses prévisions à moyen terme pour les marchés des substrats à base de nitrure de gallium (GaN) et le Piezo-on-Insulator, à 500 millions de dollars pour des applications dans la 5G, l'automobile et les capteurs.