SOITEC ANNONCE LA NOMINATION DE SÉBASTIEN ROUGE COMME DIRECTEUR FINANCIER

Bernin (Grenoble), France, le 5 septembre 2019 – Soitec (Euronext Paris), un leader mondial de la conception et la production de matériaux semi-conducteurs innovants, annonce ce jour la nomination prochaine de Sébastien ROUGE en qualité de directeur financier. Il remplace dans ses fonctions Rémy PIERRE, qui quitte l’entreprise. Sébastien Rouge sera rattaché au directeur général, Paul Boudre.

« Je salue la contribution de Rémy au redressement financier de Soitec et me félicite de l’arrivée de Sébastien au sein de l’équipe dirigeante. La richesse de son parcours et la diversité des expertises qu’il a développées aux niveaux corporate et opérationnels seront un atout important pour accompagner l’entreprise au moment où elle entre dans une nouvelle phase de son développement », a commenté Paul Boudre, directeur général de Soitec.

Éléments biographiques

Sébastien ROUGE est diplômé de l’Edhec Business School. Il a commencé sa carrière en 1992 en tant que contrôleur financier chez Faurecia. Cinq ans plus tard, il devient directeur financier d’Invensys, avant d’être nommé contrôleur pour l’Europe de Graham Packaging en 1999. En 2002, il intègre le groupe Alstom, où il exerce notamment les fonctions de vice president finance pour l’Europe du Sud au sein d’Alstom Transport et senior vice president finance d’Alstom Power. En 2015, il est nommé directeur général de la joint-venture entre GE et Alstom Nuclear Systems et directeur financier de la branche de GE Power, Steam Power Systems. Sébastien ROUGE est directeur financier d’un groupe industriel coté.

À propos de Soitec

Soitec (Euronext, Paris) est un leader mondial de la production de matériaux semi-conducteurs innovants. L’entreprise s’appuie sur ses technologies uniques pour servir les marchés de l’électronique. Avec plus de 3 500 brevets, elle mène une stratégie d’innovations disruptives pour permettre à ses clients de disposer de produits qui combinent performance, efficacité énergétique et compétitivité. Soitec compte des sites industriels, des centres de R&D et des bureaux commerciaux en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.

Soitec et Smart Cut sont des marques déposées de Soitec

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.soitec.com et suivez-nous sur Twitter : @Soitec_FR.

Relations investisseurs

Steve Babureck

+33 6 16 38 56 27

+1 858 519 6230

steve.babureck@soitec.com











Contacts presse







Thomas Piliszczuk

+33 615 875 747 thomas.piliszczuk@soitec.com







Isabelle Laurent

+33 1 53 32 61 51 isabelle.laurent@oprgfinancial.fr







Fabrice Baron

+33 1 53 32 61 27

fabrice.baron@oprgfinancial.fr

# # #

Soitec est une société anonyme à conseil d'administration au capital de 65 234 492,80 euros, dont le siège social est situé Parc Technologique des Fontaines - Chemin des Franques - 38190 Bernin (France), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 384 711 909.

# # #

Pièce jointe