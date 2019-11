SOITEC ANNONCE UN PROGRAMME DE CO-DEVELOPPEMENT DE SUBSTRATS EN CARBURE DE SILICIUM DE NOUVELLE GENERATION AVEC APPLIED MATERIALS



Le programme a pour objectif de développer une technologie et des produits améliorant la performance et la capacité de production du carbure de silicium afin de répondre à la demande croissante tirée par les véhicules électriques, les télécommunications et les applications industrielles.

Bernin, France, le 18 novembre 2019 — Soitec (Euronext Paris), un leader mondial de la conception et la production de matériaux semi-conducteurs innovants, annonce ce jour un programme de co-développement de substrats en carbure de silicium de nouvelle génération avec Applied Materials. La demande de puces en carbure de silicium s’accélère, notamment dans l’automobile avec les véhicules électriques, dans les télécommunications et dans les applications industrielles ; leur adoption est cependant restée limitée pour des raisons d’accès aux substrats en carbure de silicium, de coût et de faible rendement de leur production. Soitec va donc collaborer avec Applied Materials afin de développer des substrats qui permettront de relever ces défis et d’apporter de la valeur à l’ensemble des acteurs de l’industrie.

Le programme de co-développement va conjuguer le leadership de Soitec dans la fabrication de substrats innovants et celui d’Applied Materials dans l’ingénierie de solutions pour les matériaux. Soitec s’appuiera en effet sur sa technologie propriétaire Smart CutTM, actuellement utilisée pour la production de produits de type silicium-sur-isolant (SOI) adoptés par un grand nombre de fabricants de puces, tandis qu’Applied Materials apportera son expertise en matière d’équipement et de procédé de fabrication.

Dans le cadre de ce programme de co-développement, les deux sociétés vont installer une ligne pilote dédiée aux substrats innovants en carbure de silicium au sein du Substrate Innovation Centre situé sur le site du CEA-Leti. La ligne pilote devrait être opérationnelle d’ici le premier semestre de l’année 2020, et les premiers échantillons de substrats en carbure de silicium produits en utilisant la technologie Smart CutTM sont attendus d’ici le deuxième semestre 2020.

“Nous sommes enthousiastes à la mise en place de ce programme de co-développement stratégique unique dans l’industrie avec Applied Materials,” explique Thomas Piliszczuk, Executive Vice-President du Strategic Office de Soitec. “Nous sommes convaincus que la technologie Smart CutTM et les 30 ans d’expertise de Soitec associés au leadership hors pair d’Applied Materials en matière d’ingénierie des matériaux, permettront le développement d’une technologie qui aura un impact significatif sur l’industrie et la chaîne d’approvisionnement en carbure de silicium,” ajoute Piliszczuk.

“Nous nous réjouissons de la collaboration étroite avec Soitec dans le but de développer des solutions innovantes pour les substrats en carbure de silicium” déclare Steve Ghanayem, Senior Vice-President du département New Markets and Alliances chez Applied Materials. “Grâce à son vaste portefeuille et sa grande expertise, Applied Materials est en mesure d’aider l’industrie de l’électronique de puissance à surmonter les défis technologiques les plus complexes”.

“Les véhicules électriques sont un axe prioritaire pour Audi. La mobilité du futur sera électrique et basée sur des innovations technologiques reposant sur des matériaux semi-conducteurs et des substrats innovants“ indique Berthold Hellenthal, Directeur du Competence Center Electronics and Semiconductors et de la stratégie des semi-conducteurs chez AUDI AG. “Le carbure de silicium peut permettre une plus grande densité de puissance et une meilleure efficacité énergétique des semi-conducteurs pour les véhicules électriques. Nous nous félicitons de la collaboration entre Soitec et Applied Materials visant à faire progresser cette technologie.”

À propos de Soitec

Soitec (Euronext, Paris) est un leader mondial de la production de matériaux semi-conducteurs innovants. L’entreprise s’appuie sur ses technologies uniques pour servir les marchés de l’électronique. Avec plus de 3 500 brevets, elle mène une stratégie d’innovations disruptives pour permettre à ses clients de disposer de produits qui combinent performance, efficacité énergétique et compétitivité. Soitec compte des sites industriels, des centres de R&D et des bureaux commerciaux en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.

Soitec et Smart Cut sont des marques déposées de Soitec.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.soitec.com et suivez-nous sur Twitter : @Soitec_FR.

