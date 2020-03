SOITEC CONFIRME SES PREVISIONS POUR L’EXERCICE 2019-2020

A ce jour, pas d’impact significatif de l’épidémie de coronavirus (COVID-19) sur les activités du Groupe

·Prévisions pour l’ensemble de l’exercice 2019-2020 confirmées : croissance du chiffre d’affaires attendue autour de 30% à périmètre et taux de change constants et marge d’EBITDA1 de l’Electronique2 attendue autour de 30%

Bernin (Grenoble), France, le 4 mars 2020 – Soitec (Euronext Paris), un leader mondial de la conception et la production de matériaux semi-conducteurs innovants, indique n’avoir subi à ce jour aucun impact significatif sur ses activités lié à l’épidémie de coronavirus (COVID-19) et réitère par conséquent ses prévisions pour l’exercice 2019-2020 (exercice fiscal clôturant le 31 mars 2020).

Situation actuelle concernant l’impact de l’épidémie de coronavirus (COVID-19) sur les activités de Soitec

Dès le début de l’épidémie, Soitec a mis en œuvre toutes les mesures impératives destinées à protéger ses employés à travers le monde, ceci incluant la limitation des voyages, le travail à distance et l’utilisation de matériel de protection de la santé conforme aux exigences des autorités locales concernées. Au 4 mars 2020, aucun cas de contamination n’a été signalé au niveau mondial et l’ensemble du personnel est en bonne santé.

Soitec continue de surveiller la situation de près pour ce qui concerne sa chaîne d’approvisionnement, son réseau logistique et ses clients. Les usines de Bernin en France et de Singapour fonctionnent actuellement normalement et ne font face à aucune rupture de production. Concernant Simgui (partenaire industriel de Soitec base à Shanghaï), l’épidémie n’a pas eu d’impact majeur sur la production.

Perspectives confirmées

A la date du 4 mars 2020, et en supposant que les conditions normales d’expédition des produits perdurent jusqu’à la fin du mois, Soitec continue d’anticiper pour l’exercice 2019-2020 une croissance de son chiffre d’affaires autour de 30%, à périmètre et taux de change constants. Cette prévision est confortée par l’important niveau de ventes attendu au 4ème trimestre 2019-2020, commandes que le Groupe sera en mesure de livrer grâce à la production qu’il a réalisée par anticipation au cours des derniers trimestres.

Soitec confirme également attendre pour l’exercice 2019-2020 une marge d’EBITDA1 de l’activité Électronique2 autour de 30% sur la base d’un taux de change euro / dollar de 1,13 (la sensibilité de l’EBITDA à une variation de 10 centimes du taux euro / dollar étant estimée à 23 millions d’euros).

Disclaimer

Ce document est fourni par Soitec (la «Société») à titre d'information uniquement.

L'activité commerciale et la situation financière de la Société sont décrites dans le Document de Référence 2018-2019 de la Société, enregistré par l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») le 4 juillet 2019 sous le visa n° D.19-0649 (le « Document de Référence ») et dans le rapport semestriel 2019-2020 de la Société publié le 2 décembre 2019. Des copies du Document de Référence et du rapport semestriel 2019-2020 sont disponibles en versions française et anglaise auprès de la Société et peuvent aussi être consultées et téléchargées sur le site internet de la Société (www.soitec.com). Le Document de Référence peut également être consulté sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org).

Votre attention est attirée sur les facteurs de risque décrits au chapitre 2 du Document de Référence.

Ce document contient des informations sommaires et doit être lu conjointement avec le Document de Référence et avec le rapport semestriel 2019-2020.

Ce document contient certaines déclarations prospectives. Ces éléments prospectifs concernent les perspectives, les développements futurs et la stratégie future de la Société et sont basés sur des analyses des prévisions de bénéfices et des estimations des montants non encore déterminables. Par leur nature, les énoncés prospectifs sont soumis à divers risques et incertitudes en ce qui a trait aux événements futurs et dépendent de circonstances qui peuvent ne pas se matérialiser pas à l'avenir. Les énoncés prospectifs ne garantissent pas les performances futures de la Société.

La position financière, les résultats et les flux de trésorerie réels de la Société, ainsi que les tendances dans le secteur dans lequel la Société opère, peuvent différer considérablement de celles contenues dans ce document. En outre, même si la situation financière, les résultats, les flux de trésorerie de la Société et le développement dans le secteur dans lequel la Société opère étaient conformes aux énoncés prospectifs contenus dans ce document, ces éléments ne peuvent être interprétés comme une indication fiable des résultats ou du développement futurs de la Société.

La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de corriger toute déclaration prospective afin de refléter un événement ou une circonstance qui peut survenir après la date du présent document. En outre, la survenance de l'un des risques décrits au chapitre 2 du Document de Référence peut avoir un impact sur ces éléments prospectifs.

Ce document ne constitue ni ne fait partie d'une offre ou d'une sollicitation d'achat, de souscription ou de vente de titres de la Société dans un pays quelconque. Ce document, ou une partie de celui-ci, ne doit pas constituer la base ou être invoqué dans le cadre de tout contrat, engagement ou décision d'investissement.

Notamment, ce document ne constitue pas une offre ou une sollicitation pour l'achat, la souscription ou la vente de titres aux États-Unis. Les titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'une exemption de l'enregistrement en vertu de la loi de 1933 sur les valeurs mobilières des États-Unis, telle que modifiée (la « Loi sur les valeurs mobilières »). Les actions de la Société n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières. Ni la Société ni aucune autre personne n'a l'intention de procéder à une offre publique de titres de la Société aux États-Unis.

1 L’EBITDA représente le résultat opérationnel (EBIT) avant dépréciations, amortissements, éléments non monétaires liés aux paiements fondés sur les actions et aux variations des provisions sur les éléments de l’actif courant et des provisions pour risques et charges, sans inclure de résultat sur cessions d’actifs. Concernant l’exercice 2018-2019, l'impact sur les fonds propres de la première application d'IFRS 15 est inclus dans l'EBITDA. Cet indicateur de performance alternatif est une mesure quantitative non IFRS, utilisée pour mesurer la capacité de l’entreprise à générer de la trésorerie à partir de ses activités opérationnelles. L’EBITDA n’est pas défini par les normes IFRS et ne saurait être considéré comme une alternative à un quelconque autre indicateur financier.







2 La marge d’EBITDA de l’Électronique est égale au ratio EBITDA des activités poursuivies / Chiffre d’affaires.







