Soitec : Changements au sein du conseil d'administration de Soitec

Bernin (Grenoble), France, le 27 mai 2019 - Soitec (Euronext Paris), un leader mondial de la conception et la production de matériaux semi-conducteurs innovants, fait part ce jour de décisions prises par son Conseil d'administration lors de sa réunion du 6 mai dernier.

Suite à une réorganisation du groupe NSIG en raison de son introduction en bourse, Nabeel Gareeb1 et Weidong Ren2 ont démissionné de leurs fonctions d'administrateur, avec effet respectif le 27 mars et le 7 mai. Le Conseil les a vivement remerciés pour leur participation et leur contribution à ses travaux ainsi qu'à ceux des Comités depuis leur arrivée.

Conformément au pacte d'actionnaires de la Société, NSIG Sunrise S.à.r.l. a proposé Kai Seikku et Jeffrey Wang pour leur succéder. Après délibérations, le Conseil d'administration a décidé de les nommer par voie de cooptation, respectivement pour la durée des mandats de Nabeel Gareeb et Weidong Ren restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui sera convoquée le 26 juillet.

Par ailleurs, Kai Seikku a été désigné comme membre du Comité de la Stratégie, du Comité des Nominations et du Comité des Rémunérations, tandis que Jeffrey Wang a été désigné comme membre du Comité d'Audit et des Risques.

Eléments biographiques concernant Kai Seikku

Depuis 2010, Kai Seikku est Président-Directeur Général de Okmetic Oy, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de plaques de silicium, spécialisé dans la production de plaques sur mesure et à haute valeur ajoutée pour MEMS, capteurs, semi-conducteurs discrets et circuits analogiques.

Depuis le rachat d'Okmetic Oy en 2016 par le groupe NSIG, une holding industrielle spécialisée dans les matériaux semi-conducteurs et dans le développement de leur écosystème, il est également Vice-Président exécutif du groupe NSIG.

En parallèle, il est administrateur au sein des Conseils de Robit Oyj (depuis 2018), Inderes Oy (depuis 2016) et verkkokauppa.com (depuis 2013). Il est également conseiller industriel chez Intera Partners, une entreprise de private equity (depuis 2013).

Kai Seikku bénéficie de 20 ans d'expérience à la direction générale d'entreprises. Il est administrateur de sociétés depuis 19 ans.

Avant de rejoindre Okmetic Oy, il a travaillé dans le secteur alimentaire en tant que Directeur Général de HKScan Corporation (de 2005 à 2009), ainsi que dans le secteur du marketing en tant que Directeur régional de McCann-Erickson pour la Finlande (de 2002 à 2005) et Directeur Général de Hasan & Partners (de 1999 à 2005).

Kai Seikku a commencé sa carrière en tant que consultant pour Bossard Consultants (Gemini Consulting) (de 1991 à 1993) puis pour le Boston Consulting Group (de 1993 à 1999) où il a occupé le poste de directeur de projet pour la Finlande et la Suède.

Kai Seikku est titulaire d'un master d'économie d'Aalto University de Helsinki.

Eléments biographiques concernant Jeffrey Wang

Depuis 2016, Jeffrey Wang est Président-Directeur Général et administrateur de Shanghai Simgui Technology Co., Ltd (Simgui), partenaire historique de Soitec et l'un des principaux fournisseurs mondiaux de plaques de silicium sur isolant (SOI), de plaques épitaxiales (EPI) personnalisées et de solutions pour l'industrie des semi-conducteurs. Depuis mars 2019, il est Vice-Président exécutif du groupe NSIG3, une holding industrielle spécialisée dans les matériaux semi-conducteurs et dans le développement de leur écosystème.

Il est expert dans le secteur des semi-conducteurs et bénéficie de 29 ans d'expérience en R&D, production, opérations et gestion d'entreprise.

Avant de rejoindre Simgui, Jeffrey Wang a été Vice-Président des Opérations (de 2008 à 2012) puis Président-Directeur Général (de 2012 à 2015) d'Advanced Semiconductor Manufacturing Corporation (ASMC), un leader parmi les fonderies de semi-conducteurs analogiques (de 2008 à 2015).

Auparavant, il a exercé en tant que Directeur Général de ANADIGICS China Corporation (de 2007 à 2008), Vice Président des Opérations de Shanghai Belling Corporation (de 2006 à 2007), ainsi que Manager Senior et Assistant Spécial du Vice Président Senior des Opérations de Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) (de 2001 à 2006).

Jeffrey Wang a commencé sa carrière dans la Silicon Valley en tant qu'ingénieur pour Vishay Siliconix (de 1995 à 2000) puis Maxim Integrated Products (de 2000 à 2001).

Jeffrey Wang est titulaire d'un bachelor de physique et d'un doctorat de chimie physique de Fudan University de Shanghai, suivi d'un post-doctorat de physique appliquée de Harvard University.

Agenda

Soitec publiera ses résultats annuels le 12 juin 2019 après bourse. Ces résultats seront commentés lors d'un Capital Markets Day qui se tiendra le lendemain, 13 juin 2019, à Paris.

[1] Sur proposition de la société NSIG Sunrise S.à.r.l., l'un des trois investisseurs stratégiques de la Société, Nabeel Gareeb avait été coopté sur en tant qu'administrateur lors de la réunion du Conseil du 29 novembre 2017. Sa nomination faisait suite à la démission de Xi Wang, et avait ensuite été ratifiée par l'Assemblée Générale réunie le 23 mars 2018.

[2] Weidong Ren avait été nommé lors de l'Assemblée Générale du 11 avril 2016, décidée sous condition suspensive de la réalisation définitive des augmentations de capital réservées à Bpifrance Participations, CEA Investissement et NSIG. La date de début de son mandat correspond au jour de la réalisation définitive desdites augmentations de capital réservées, soit le 2 mai 2016.

[3] Simgui fait partie du groupe NSIG.