SOITEC PUBLIE LE CHIFFRE D’AFFAIRES DU 4EME TRIMESTRE DE SON ANNEE FISCALE 2019-2020



Le chiffre d’affaires du 4 ème trimestre 2019-2020 atteint 204 M€, en hausse de 45% par rapport au 4 ème trimestre 2018-2019

A périmètre et taux de change constants 1 , la croissance organique des ventes s’établit à +40% par rapport au 4 ème trimestre 2018-2019

Le chiffre d’affaires annuel 2019-2020 atteint 598 M€, en hausse de 35%, soit +28% à périmètre et taux de change constants 2

Objectif de marge 3 d’EBITDA 4 de l’Electronique pour l’ensemble de l’exercice 2019-2020 confirmé autour de 30%

La production de substrats a été maintenue dans tous les sites industriels

Bernin (Grenoble), France, le 22 avril 2020 – Soitec (Euronext Paris), un leader mondial de la conception et la production de matériaux semi-conducteurs innovants, annonce ce jour un chiffre d’affaires consolidé de 203,8 millions d’euros pour le 4ème trimestre de l’exercice 2019-2020 (clos le 31 mars 2020), en hausse de 45,3% par rapport aux 140,3 millions d’euros réalisés au 4ème trimestre 2018-2019. Ceci résulte d’une croissance de 40,1% à périmètre et taux de change constants1 ainsi que d’un effet de change positif de +4,8% et d’un effet périmètre de +0,4% lié à l’acquisition d’EpiGaN réalisée en mai 2019.

Le niveau de ventes élevé enregistré au 4ème trimestre de l’exercice 2019-2020 a pu être atteint grâce à la forte production réalisée au cours du trimestre ainsi qu’à celle réalisée par anticipation au cours des trimestres précédents. Le Groupe a été en mesure de livrer la quasi-totalité des quantités de produits qu’il s’attendait à fournir, malgré des conditions d’acheminement plus difficiles, notamment en mars 2020 dans le contexte de la crise du Covid-19.

Paul Boudre, Directeur général de Soitec a déclaré : « Comme anticipé, nous avons enregistré un chiffre d’affaires trimestriel record au quatrième trimestre et atteint une croissance organique de près de 30% sur l’ensemble de l’exercice malgré les conditions difficiles rencontrées pour acheminer nos produits. Cette performance reflète pour l’essentiel le succès continu de nos produits de radiofréquence tiré par le déploiement des générations cellulaires 4G et 5G.

Dans le contexte lié à l’épidémie de Covid-19, je tiens à exprimer toute ma reconnaissance aux collaborateurs de Soitec pour maintenir un niveau de service élevé pour nos clients et pour assurer la continuité de la production sur nos sites industriels de même que la poursuite de nos principaux programmes de R&D. Je tiens également à remercier nos équipes pour avoir spontanément mis en œuvre des initiatives solidaires destinées à venir en aide aux communautés qui nous entourent. »

« Au moment de commencer notre nouvelle année fiscale marquée par les incertitudes pesant actuellement sur l’économie mondiale, Soitec peut s’appuyer sur une forte position financière. Nous continuons à prendre nos décisions en matière d’investissements de capacités supplémentaires en fonction des engagements de nos clients et la demande du marché. Nous demeurons extrêmement confiants dans les perspectives de croissance à long-terme qui s’ouvrent à nos substrats innovants. Soitec a accru le nombre de segments de marché où nos technologies et nos produits apportent une forte valeur ajoutée, en particulier le RF-SOI, le FD-SOI, le Photonics-SOI et le POI pour filtres de radiofréquence. Notre activité est tirée par des marchés clés tels que la 5G, l’innovation automobile, l’intelligence artificielle et l’Internet des Objets, ainsi que les centres données et les infrastructures de télécommunications mobiles », a ajouté Paul Boudre.

Chiffre d’affaires consolidé du 4ème trimestre 2019-2020 (données non auditées)

T4

2018-2019 T4

2019-2020 T4 2019-2020

/ T4 2018-2019 (En milliers d’euros) % en données publiées % à périm. et

tx de change constants1 Plaques de 150/200 mm 60 206 91 623 +52% +47% Plaques de 300 mm 72 300 103 895 +44% +39% Licences et autres revenus 7 776 8 299 +7% -1% Chiffre d’affaires total 140 282 203 817 +45% +40%

Par rapport au 4ème trimestre 2018-2019, les ventes de plaques de 150/200 mm ont progressé de 47% à taux de change constants, tandis que les ventes de plaques de 300 mm ont augmenté de 39%, atteignant dans les deux cas des niveaux de chiffre d’affaires trimestriel record.

Ventes de plaques de 150/200 mm

Les ventes de plaques de 150/200 mm sont essentiellement constituées de produits destinés aux applications de radiofréquence et de puissance. Au 4ème trimestre 2019-2020, les ventes de plaques de 150/200 mm ont enregistré une croissance de 47% à taux de change constants par rapport au 4ème trimestre 2018-2019. Cette progression reflète une forte augmentation des volumes, soutenue en partie par la production issue de Simgui, partenaire chinois de Soitec, mais aussi, comme indiqué, par les volumes produits par anticipation au cours des derniers trimestres. La progression du chiffre d’affaires reflète également un mix produits plus favorable.

Par catégorie de produits, l’essentiel de la croissance par rapport au 4ème trimestre 2018-2019 provient de la hausse continue des ventes de substrats RF-SOI 200 mm. Les ventes du substrats Power-SOI ont été stables par rapport au 4ème trimestre 2018-2019.

Comme attendu, la montée en puissance de la production de substrats de 150 mm POI (Piezoelectric-on-Insulator) s’est poursuivie et des revenus supplémentaires ont été enregistrés au 4ème trimestre 2019-2020.

Ventes de plaques de 300 mm

Les plaques de 300 mm sont composées de produits destinés aux applications Ultra Low Power Computing, de radiofréquence, d’imagerie et photoniques à base silicium. Au 4ème trimestre 2019-2020, les ventes de plaques de 300 mm ont connu une progression de 39% à taux de change constants par rapport au 4ème trimestre 2018-2019. Cette hausse résulte essentiellement d’une augmentation des volumes mais aussi d’un mix produits plus favorable, ces deux aspects étant liés à la très forte progression de ventes de substrats RF-SOI 300 mm.

Par rapport au 4ème trimestre 2018-2019, la croissance des ventes de plaques de RF-SOI 300 mm a été tirée par une augmentation de la surface de RF-SOI nécessaire pour les applications de radiofréquence, cette augmentation étant liée au marché toujours croissant de la 4G ainsi qu’au déploiement des premières générations de réseaux et smartphones 5G. Alors que le RF-SOI s’est imposé comme standard du marché, les protocoles de communication 5G nécessitent un nombre significativement plus élevé de composants de radiofréquence tels que les commutateurs, les tuners d'antenne et les amplificateurs LNA (Low Noise Amplifiers).

Les ventes de plaques de 300 mm ont également bénéficié de la relativement bonne performance réalisée dans les autres produits, y compris les substrats FD-SOI, bien qu’à un niveau inférieur au chiffre d’affaires élevé enregistré au 4ème trimestre 2018-2019, ainsi que les Imager-SOI et les Photonics-SOI, deux catégories de produits pour lesquelles les ventes ont été plus élevées qu’au 4ème trimestre 2018-2019.

L’adoption du FD-SOI par le marché continue à progresser pour diverses applications, telles que l’intelligence artificielle embarquée dans les objets connectés (AIoT) ou des applications liées à la connectivité ou à l’automobile. La demande d’Imager-SOI reste tirée par la demande continue en applications d’imagerie 3D pour appareils mobiles. Enfin, la demande de Photonics-SOI est soutenue par l’augmentation de la vitesse de transmission des données et l’augmentation de bande passante pour les transmissions optiques requises par les nouvelles générations de centres de données.

Licences et autres revenus

Les revenus de licences et autres revenus ont atteint 8,3 millions d’euros au 4ème trimestre 2019-2020 contre 7,8 millions d’euros au 4ème trimestre 2018-2019. A périmètre et taux de change constants1, ces revenus ont reculé de 1% au 4ème trimestre 2019-2020 par rapport au 4ème trimestre 2018-2019, mais cette baisse reflète des dynamiques différentes :

Les revenus liés aux licences et à l’exploitation de la propriété intellectuelle ont atteint 1,0 million d’euros au 4 ème trimestre 2019-2020 contre 2,0 millions d’euros au 4 ème trimestre 2018-2019.

ont atteint 1,0 million d’euros au 4 trimestre 2019-2020 contre 2,0 millions d’euros au 4 trimestre 2018-2019. Les autres revenus – qui regroupent les chiffres d’affaires réalisés par Frec|n|sys, Dolphin Design et EpiGaN – ont atteint 7,3 millions d’euros au 4ème trimestre 2019-2020 contre 5,8 millions d’euros au 4ème trimestre 2018-2019, reflétant une contribution plus forte de Dolphin Design (+23% par rapport au 4ème trimestre 2018-2019) et l’intégration d’EpiGaN (effet périmètre).

Chiffre d’affaires consolidé de l’ensemble de l’exercice 2019-2020 (données non auditées)

Exercice

2018-2019 Exercice

2019-2020 Exercice 2019-2020

/ Exercice 2018-2019 (En milliers d’euros) % en données publiées % à périm. et

tx de change constants2 Plaques de 150/200 mm 220 991 274 933 +24% +20% Plaques de 300 mm 205 671 294 363 +43% +38% Licences et autres revenus 17 284 28 253 +63% +18% Chiffre d’affaires total 443 946 597 549 +35% +28%

Le niveau record de chiffre d’affaires réalisé au 4ème trimestre 2019-2020 a permis au Groupe d’atteindre un taux de croissance à périmètre et taux de change constants2 de 28,3% sur l’ensemble de l’exercice 2019-2020 par rapport l’exercice 2018-2019. Les ventes de plaques de 150/200 mm ont progressé de 20% à taux de change constants par rapport à l’exercice 2018-2019, tandis que les ventes de plaques de 300 mm ont enregistré une hausse de 38% à taux de change constants. Que ce soit en 200 mm ou en 300 mm, la croissance enregistrée par le Groupe est venue pour l’essentiel de l’augmentation des ventes de substrats RF-SOI.

Principaux événements du 4ème trimestre 2019-2020

Soitec a présenté une vision actualisée des perspectives offertes par les marchés et applications liés à la 5G

Début mars 2020, Soitec a partagé avec l’ensemble de ses partenaires sa vision concernant le déploiement en cours de la 5G. Soitec a mis en avant les nombreuses opportunités que cela constitue pour son portefeuille complet de substrats innovants et adaptés à sa stratégie pour la 5G. Ce portefeuille inclut des substrats dédiés aux smartphones 5G allant de l’augmentation du contenu RF-SOI pour les modules front-end à l’augmentation de la demande pour les substrats POI liée aux nouveaux besoins en filtres pour la 5G, ainsi qu’aux solutions basées sur FD-SOI et sur GaN. Soitec a également souligné les opportunités supplémentaires concernant les stations de base 5G.

Dans le cadre du plan Nano 2022, Soitec s’est vu accorder un prêt à long terme de 200 millions d’euros par la Banque des Territoires

Le 27 mars 2020, Soitec s’est vu accorder par la Banque des Territoires (Groupe Caisse des Dépôts) un prêt à 12 ans de 200 millions d’euros, au titre du Programme d’investissements d'avenir (PIA) dans le cadre du plan Nano 2022. Les tirages sur cette ligne de crédit seront étalés au cours des prochaines années pour soutenir à la fois le financement des programmes de R&D et celui d’investissements dans des infrastructures de première industrialisation en France.

Le plan Nano 2022 de soutien aux développements technologiques jusqu’à leur phase de pré-industrialisation marque la reconnaissance par la France de l’importance d’une filière électronique et microélectronique solide et innovante sur le territoire français au service de la compétitivité de l’industrie. Nano 2022 constitue le volet français d’un vaste programme européen d’intérêt commun (« IPCEI » : Important Project of Common European Interest). Au sein de cet IPCEI, Soitec est l’un des 7 chefs de file industriels français et coordonne les projets technologiques liés aux « Composants électroniques à haute efficacité énergétique ».

Finalisation du désengagement des activités solaires

Soitec a finalisé le 31 mars 2020 la cession à Pele Green Energy de sa participation de 20% dans CPV Power Plant n° 1 (société de projet hébergeant la centrale solaire de Touwsrivier en Afrique du Sud). Dans le cadre de cette transaction, le montant exigible du prêt qui avait été consenti par Soitec à l’un des actionnaires de CPV Power Plant n° 1 a également été remboursé. Les montants finaux de ces opérations sont conformes à l’accord de vente de la participation dans CPV Power Plant n° 1 et à l’accord de remboursement du prêt signés respectivement en mai 2019 et juillet 2019.

Covid-19

Tout en se concentrant sur la sécurité de ses collaborateurs, Soitec assure la continuité de ses opérations

Depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19, la priorité de Soitec a été de protéger la santé de ses propres collaborateurs ainsi que celle des personnes employées par ses divers partenaires, sous-traitants, clients ainsi que celle de l’ensemble des communautés avec lesquelles le Groupe interagit. L’ensemble des équipes de Soitec maintient cependant des échanges suivis avec tous les fournisseurs et partenaires du Groupe afin d’assurer la continuité des opérations dans toutes les activités.

Appliquant strictement les instructions données par les différents pays où il opère, Soitec a imposé à ses collaborateurs de travailler à distance depuis leur domicile dès lors qu’une présence physique n’était pas nécessaire. Dans le même temps, fermement déterminé à soutenir ses clients dans cet environnement difficile, Soitec a jusqu’ici été en mesure de maintenir sa production, en particulier sur les sites de Bernin et Singapour, en mettant en place des mesures de sécurité drastiques. Soitec continue ainsi à livrer ses clients pour répondre à leur demande. Le Groupe poursuit également tous ses projets de R&D majeurs pour sécuriser leur calendrier d’avancement, y compris son programme de co-développement de substrats en carbure de silicium de nouvelle génération avec Applied Materials.

Soitec engagé dans le soutien aux communautés

Au cours de cette période difficile, Soitec est soucieux de l’impact de l’épidémie de Covid-19 sur les communautés locales où opère le Groupe. Les équipes et les sites de Soitec se sont ainsi activement engagés dans diverses actions de solidarité auprès de ces communautés, telles la fourniture aux organismes locaux de masques faciaux, d’équipements de protection et de désinfectants. Le Groupe partage également avec des sociétés locales et les autorités régionales son expertise en matière de politique de santé et sécurité au travail comme en matière logistique afin d’aider à la protection des individus et au maintien des activités vitales. Au siège du Groupe à Bernin, Soitec est à l’origine d’une initiative locale visant à équiper d’ordinateurs les enfants des familles qui en sont dépourvues afin de leur permettre de continuer à suivre leur enseignement pendant la période de confinement.

Perspectives

Soitec confirme son objectif visant à atteindre pour l’exercice 2019-2020 une marge d’EBITDA3 de l’activité Électronique4 autour de 30%.

Concernant l’exercice 2020-2021, Soitec est actuellement en train d’évaluer avec ses clients les conséquences de la crise du Covid-19 sur le niveau de leur demande, ainsi que sur l’activité du Groupe. Soitec donnera une indication sur ses attentes en termes de chiffre d’affaires le 10 juin 2020, dans le cadre de l’annonce de ses résultats annuels 2019-2020.

Agenda

Les résultats annuels de l’exercice 2019-2020 seront publiés le 10 juin 2020, après bourse.

Conférence téléphonique analystes en anglais ce jour à 18h15 CET

Pour écouter la conférence téléphonique de 18h15, l'audiocast est disponible en direct et en différé à l'adresse suivante : https://channel.royalcast.com/soitec/#!/soitec/20200422_1

A propos de Soitec

Soitec et Smart Cut sont des marques déposées de Soitec

Soitec et Smart Cut sont des marques déposées de Soitec

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.soitec.com et suivez-nous sur Twitter : @Soitec_FR.

Annexe

Chiffres d’affaires consolidés (2019-2020 non audité)

CA trimestriels T4 T1 T2 T3 T4 En milliers d’euros 2017-18 2018-19 2018-19 2019-20 2018-19 2019-20 2018-19 2019-20 2018-19 2019-20 150/200-mm 49 136 60 206 50 889 59 469 51 150 61 957 58 747 61 885 60 206 91 623 300-mm 36 495 72 300 39 335 53 832 41 261 71 504 52 775 65 133 72 300 103 895 Royalties and other revenues 6 055 7 776 1 714 6 135 2 547 5 555 5 246 8 264 7 776 8 299 Total 91 686 140 282 91 938 119 435 94 957 139 015 116 768 135 282 140 282 203 817





CA trimestriels T4 2018-19 T1 2019-20 T2 2019-20 T3 2019-20 T4 2019-20 (vs.même période de l’exercice précédent) % en publié % à périm. et taux de change

consts1 % en publié % à périm. et taux de change

consts1 % en publié % à périm. et taux de change

consts1 % en publié % à périm. et taux de change

consts1 % en publié % à périm. et taux de change

consts1 150/200-mm +22,5% +20,7% +16,9% +12,5% +21,1% +17,3% +5,3% +1,7% +52,2% +47,0% 300-mm +98,1% +95,2% +36,9% +31,7% +73,3% +67,9% +23,4% +19,1% +43,7% +38,8% Royalties and other revenues +28,4% -65,4% +257,9% -17,0% +118,1% +45,5% +57,5% +40,6% +6,7% -1,4% Total +53,0% +44,7% +29,9% +20,2% +46,4% +40,0% +15,9% +11,3% +45,3% +40,1%

Pièce jointe