Soitec : RESULTATS SEMESTRIELS 2019-2020

RESULTATS SEMESTRIELS 2019-2020

Chiffre d’affaires de 258,5 M€, en croissance de 30% à périmètre et taux de change constants 1

Résultat opérationnel courant en hausse de 23% à 51,3 M€

Marge d’EBITDA2 de l’Électronique3 à 30,2% du chiffre d’affaires, en ligne avec le niveau attendu pour l’ensemble de l’année

Résultat net en augmentation de 28% à 41,5 M€

· Flux nets de trésorerie d’exploitation de l’Électronique de 36,2 M€

Dépenses d’investissement de 51,2 M€ au cours du 1 er semestre 2019-2020

Perspectives 2019-2020 confirmées : croissance du chiffre d’affaires attendue autour de 30% à périmètre et taux de change constants1 et marge d’EBITDA2 de l’Electronique3 attendue autour de 30%

Bernin (Grenoble), France, le 27 novembre 2019 – Soitec (Euronext Paris), un leader mondial de la conception et de la production de matériaux semi-conducteurs innovants, annonce ce jour ses résultats du premier semestre 2019-2020 (clos le 30 septembre 2019). Ces états financiers4 ont été arrêtés par le Conseil d’administration lors de la réunion tenue ce jour.

Paul Boudre, Directeur Général de Soitec, a déclaré : « Grâce notamment au succès éprouvé de nos produits destinés aux applications de radiofréquence, la croissance organique de nos ventes a atteint le niveau élevé de 30% tandis que notre marge d’EBITDA s’est maintenue au-dessus de 30%. Avec cette bonne performance, nous sommes sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs annuels, continuer à générer une forte trésorerie d’exploitation et conserver une situation financière saine.

Au cours des six derniers mois, nous avons continué à renforcer notre position en resserrant encore nos liens avec certains acteurs clés de l’industrie des semiconducteurs et en développant de nouvelles initiatives industrielles et commerciales favorisant l’adoption de nos technologies. Notre récente annonce, concernant le lancement d’un programme de co-développement avec Applied Materials dédié aux substrats en carbure de silicium de nouvelle génération, en est un parfait exemple. Ce programme, tout comme l’acquisition d’EpiGaN, spécialisée dans les substrats sur nitrure de gallium épitaxié, ou notre décision d’augmenter notre capacité de production de substrats piézoélectrique-sur-isolant, illustre notre ambition de développer notre portefeuille de substrats innovants au-delà des matériaux à base de silicium et d’avoir ainsi l’opportunité de créer de nouvelles solutions à valeur ajoutée, » a commenté Paul Boudre.

Forte croissance du chiffre d’affaires et marge opérationnelle en ligne avec notre objectif annuel

Soitec rappelle que le recentrage sur l’activité Électronique décidé en janvier 2015 était quasiment achevé au 31 mars 2016. En conséquence, les produits et charges résiduels liés aux activités Énergie solaire et aux Autres activités sont comptabilisés pour le 1er semestre de l’exercice 2019-2020 en « Résultat net des activités abandonnées », sous la ligne « Résultat opérationnel ». Ainsi, jusqu’à la ligne « Résultat net après impôt des activités poursuivies », le compte de résultat consolidé de la Société reflète exclusivement l’activité Électronique et les charges des fonctions corporate de la Société. Ceci était déjà le cas pour les comptes du 1er semestre 2018-2019.

Compte de résultat consolidé (1ère partie)

(en millions d’euros) S1 2019-20 S1 2018-19 Évolution Chiffre d’affaires 258,5 186,9 +38% Marge brute 87,4 66,1 +32% En pourcentage du chiffre d’affaires 33,8% 35,4% Frais de Recherche & Développement (16,0) (8,3) +93% Frais généraux, administratifs et commerciaux (20,2) (16,2) +24% Résultat opérationnel courant 51,3 41,6 +23% En pourcentage du chiffre d’affaires 19,9% 22,2% EBITDA2 (activités poursuivies) 78,1 61,4 +27% En pourcentage du chiffre d’affaires 30,2% 32,8%

Le chiffre d’affaires consolidé du premier semestre 2019-2020 s’élève à 258,5 millions d’euros, en hausse de 38,3% par rapport au premier semestre 2018-2019. Ceci reflète une croissance de 30,1% à périmètre et taux de change constants1 alimentée par une forte croissance des ventes de produits destinés aux applications de radiofréquence, ainsi qu’à un effet de change positif de +4,9% et à un effet périmètre de +3,3% lié à l’acquisition des actifs de Dolphin Integration en août 2018 et, dans une moindre mesure, à l’acquisition d’EpiGaN en mai 2019.

Les ventes de plaques de 200 mm ont atteint 121,4 millions d’euros, soit 49% des ventes totales de plaques, enregistrant une nouvelle croissance soutenue (+15% à périmètre et taux de change constants 1 ); l’augmentation des volumes est liée notamment à la production sous-traitée auprès de Simgui, partenaire chinois de Soitec.



ont atteint 121,4 millions d’euros, soit 49% des ventes totales de plaques, enregistrant une nouvelle croissance soutenue (+15% à périmètre et taux de change constants ); l’augmentation des volumes est liée notamment à la production sous-traitée auprès de Simgui, partenaire chinois de Soitec. Les ventes de plaques de 300 mm se sont élevées à 125,3 million Euros, soit 51% des ventes totales de plaques, en progression de 50% à périmètre et taux de change constants 1 ; cette forte croissance a été possible grâce à une plus forte utilisation de la capacité industrielle de Soitec en 300 mm.



se sont élevées à 125,3 million Euros, soit 51% des ventes totales de plaques, en progression de 50% à périmètre et taux de change constants ; cette forte croissance a été possible grâce à une plus forte utilisation de la capacité industrielle de Soitec en 300 mm. Les revenus de licences et autres revenus sont passés de 4,3 millions d’euros au premier semestre 2018-2019 à 11,7 millions d’euros au premier semestre 2019-2020, incluant 8,8 millions d’euros de chiffre d’affaires réalisé par Frec|n|sys, Dolphin Design et EpiGaN.

La marge brute a atteint 87,4 millions d’euros (soit 33,8% du chiffre d’affaires) au premier semestre 2019-2020, contre 66,1 millions d’euros (soit 35,4% du chiffre d’affaires) au premier semestre 2018-2019. Malgré un effet change favorable et l’impact positif de l’effet de levier opérationnel lié à une meilleure utilisation des capacités industrielles à Bernin, le Groupe a enregistré, comme anticipé, une légère baisse de son taux de marge brute. La marge brute a en effet été affectée par une hausse des prix du matériau brut, une augmentation de la production sous-traitée, des charges d’amortissement plus élevées et la montée en charge de l’usine de Singapour.

Le résultat opérationnel courant a progressé de 23% à 51,3 millions d’euros au premier semestre 2019-2020, soit 19,9% du chiffre d’affaires contre 22,2% au premier semestre 2018-2019. Les intégrations de Dolphin Design et EpiGaN ont eu un impact à la fois sur le montant des dépenses brutes de R&D et sur celui des frais généraux, administratifs et commerciaux. Les charges nettes de R&D sont passées de 8,3 millions d’euros au premier semestre 2018-2019 à 16,0 millions d’euros au premier semestre 2019-2020. Les frais généraux, administratifs et commerciaux sont passés de 16,2 millions d’euros au premier semestre 2018-2019 à 20,2 millions d’euros au premier semestre 2019-2020, reflétant également une augmentation des charges relatives aux plans d’intéressement des salariés. L’augmentation des frais généraux, administratifs et commerciaux est cependant restée limitée : rapportées au chiffre d’affaires, ces charges ont diminué, passant de 8,7% au premier semestre 2018-2019 à 7,8% au premier semestre 2019-2020.

L’EBITDA2 des activités poursuivies (Électronique) a augmenté de 27% à 78,1 millions d’euros. La marge d’EBITDA2 atteint 30,2% du chiffre d’affaires au premier semestre 2019-2020 contre une marge de 32,8% au premier semestre 2018-2019.

Les charges de dépréciation et d’amortissement sont passées de 10,6 millions d’euros au premier semestre 2018-2019 à 19,4 millions au premier semestre 2019-2020 en raison des investissements continus réalisés par le Groupe ainsi que, pour une faible part, de l’acquisition des actifs de Dolphin Integration.

Forte progression du résultat net

Compte de résultat consolidé (2ème partie)

(en millions d’euros) S1 2019-20 S1 2018-19 Évolution Résultat opérationnel courant 51,3 41,6 +23% Autres produits et charges opérationnels 1,8 (0,0) Résultat opérationnel 53,2 41,6 +28% Résultat financier net (1,7) (0,4) Impôt (9,9) (5,2) Résultat net des activités poursuivies 41,6 35,9 +16% Résultat net des activités abandonnées (0,0) (3,3) Résultat net 41,5 32,6 +28%

Le Groupe a enregistré un produit de 1,8 million d’euros en autres produits et charges opérationnels au premier semestre 2019-2020 reflétant un gain lié à la cession d’un site industriel situé près de Paris qui n’était plus utilisé. En conséquence, le résultat opérationnel a atteint 53,2 millions d’euros au premier semestre 2019-2020, en hausse de 28% par rapport au premier semestre 2018-2019.

Le résultat financier net a représenté une charge de 1,7 million d’euros au premier semestre 2019-2020 contre une charge de 0,4 million d’euros au premier semestre 2028-2019. Ceci reflète notamment le plein effet de la charge financière liée à la comptabilisation d’intérêts financiers non monétaires relatifs à l’obligation convertible émise en juin 2018. Le Groupe a par ailleurs réalisé un gain de change de 2,1 millions d’euros au premier semestre 2019-2020 contre un gain de change de 0,4 million d’euros au premier semestre 2018-2019.

Le résultat net des activités abandonnées a été quasiment nul au premier semestre 2019-2020.

Le résultat net consolidé du premier semestre 2019-2020 s’établit par conséquent à 41,5 millions d’euros, en hausse de 28% par rapport au résultat net de 32,6 millions d’euros réalisé au premier semestre 2018-2019.





Hausse de l’EBITDA2 des activités poursuivies se traduisant par une forte génération de cash-flow opérationnel

Flux de trésorerie consolidés des activités poursuivies

(en millions d’euros) S1 2019-20 S1 2018-19 EBITDA2 78,1 61,4 Variation du besoin en fonds de roulement (41,8) (53,5) Flux net de trésorerie généré par les activités d’exploitation 36,2 8,1 Flux net de trésorerie utilisé par les opérations d’investissement (75,5) (64,9) Produit net de l’émission d’OCEANE 2023 - 147,6 Coût de la dette et remboursement d’emprunts

(y.c. contrats de location-financement) (14,3) (38,5) (Charges) / Produits financiers nets (1,0) 0,1 Flux net de trésorerie généré / (utilisé) par les opérations de financement (15,3) 109,1 Effet de la variation du cours des devises (3,0) 2,6 Variation nette de la trésorerie (57,5) 54,9

La variation du besoin en fonds de roulement des activités poursuivies est négative et s’élève à -41,8 millions d’euros. Cette évolution reflète essentiellement la croissance de l’activité. Le niveau de créances clients a néanmoins baissé de 20,8 millions d’euros. En revanche, le niveau des stocks a augmenté de 47,2 millions d’euros, en vue notamment des commandes que le Groupe anticipe de livrer plus tard dans l’année.

Par conséquent, les flux nets de trésorerie d’exploitation liées aux activités poursuivies ont fortement progressé, atteignant 36,2 millions d’euros au premier semestre 2019-2020 contre 8,1 millions d’euros au premier semestre 2018-2019.

Au premier semestre 2019-2020, les dépenses nettes des activités d’investissement relatives aux activités poursuivies ont atteint un montant net de 75,5 millions euros. Ces dépenses recouvrent essentiellement les investissements réalisés sur les sites de Bernin et Singapour pour un montant de 43,7 millions d’euros, les dépenses de R&D capitalisées pour 7,5 millions d’euros et les 25,5 millions d’euros net de trésorerie alloués à l’acquisition d’EpiGaN, un leader européen de la fourniture de plaques épitaxiées à base de nitrure de gallium.

Le flux net de trésorerie alloué aux opérations de financement lié aux activités poursuivies s’est élevé à 15,3 millions d’euros. Ceci résulte pour l’essentiel du remboursement de lignes de crédit.

Le flux net de trésorerie utilisé au cours du premier semestre 2019-2020 au titre des activités abandonnées a atteint 0,8 million d’euros.

Au total, la trésorerie de Soitec a diminué d’un montant net de 58,2 millions d’euros au cours du premier semestre 2019-2020 pour atteindre 117,1 millions d’euros au 30 septembre 2019.

Une situation financière solide

Malgré l’importance du niveau d’investissements réalisés au cours du premier semestre 2019-2020 qui s’est traduit par une plus faible position de trésorerie, le bilan de Soitec reste très solide.

Grâce essentiellement au résultat net généré au cours de la période, les fonds propres du Groupe ont progressé de 54,0 millions d’euros au cours du premier semestre 2019-2020 pour atteindre 452,3 millions d’euros.

L’endettement financier a légèrement diminué, passant de 221,8 millions d’euros au 31 mars 2019 à 219,3 millions d’euros au 30 septembre 2019. La baisse de 9,6 millions d’euros des tirages sur la ligne de crédit a été partiellement compensée par de nouveaux contrats de leasing et par une option de vente accordée aux actionnaires minoritaires d’EpiGaN qui s’est traduite par la reconnaissance d’une dette valorisée à 2,9 millions d’euros.

En conséquence, la position d’endettement net5 atteint 102,2 millions d’euros comparé à 46,5 million Euros au 31 mars 2019. Le ratio d’endettement net sur fonds propres s’élevait à 22,6% au 30 septembre 2019.

Dynamique soutenue

L’activité continue d’être tirée par une demande forte et croissante en produits RF-SOI (plaques de 200 et 300 mm) pour les applications de radiofréquence (commutateurs d’antenne, tuners et amplificateurs LNA - Low Noise Amplifiers) des générations les plus avancées de smartphones 4G et des premières générations de smartphones 5G, dont le contenu en RF-SOI est significativement plus élevé et requiert une technologie plus poussée. Le semestre écoulé a également vu la confirmation d’une première vague d’adoption du FD-SOI pour des applications diverses, qu’il s’agisse d’Internet des Objets, d’intelligence artificielle embarquée, de connectivité ou d’automobile. Les autres produits SOI tels que le Photonics-SOI et le Power-SOI continuent de faire l’objet d’une demande soutenue.

Perspectives 2019-2020

Pour l’ensemble de l’exercice 2019-2020, Soitec confirme attendre une croissance à périmètre et taux de change constants1 de son chiffre d’affaires d’environ 30% et un taux de marge d’EBITDA2 de l’Électronique3 d’environ 30% sur la base d’un taux de change euro / dollar de 1,13 (la sensibilité de l’EBITDA2 à une variation de 10 centimes du taux euro / dollar étant estimée à 23 millions d’euros).

Compte tenu du niveau de production élevé atteint au cours du dernier trimestre, et du mix produit attendu, le Groupe anticipe désormais que ses dépenses d’investissement de l’ensemble de l’exercice 2019-2020 atteindront 110 millions d’euros contre 130 millions d’euros précédemment indiqué.

Disclaimer

Ce document a été préparé par Soitec (la «Société») le 27 novembre 2019 dans le cadre de l'annonce de ses résultats du premier semestre de l’exercice 2019-2020.

Ce document est fourni à titre d'information uniquement. Il s'agit uniquement d'informations publiques.

L'activité commerciale et la situation financière de la Société sont décrites dans le Document de Référence 2018-2019 de la Société, enregistré par l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») le 4 juillet 2019 sous le visa n° D.19-0649 (le « Document de Référence ») et dans le rapport semestriel 2019-2020 de la Société. Des copies du Document de Référence sont disponibles en versions française et anglaise auprès de la Société et peuvent aussi être consultées sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org). Le Document de Référence et le rapport semestriel 2019-2020 peuvent être consultés et téléchargés sur le site internet de la Société (www.soitec.com).

Votre attention est attirée sur les facteurs de risque décrits au chapitre 2 du Document de Référence. Une revue des facteurs de risque a été menée après la clôture du premier semestre de l’exercice 2019-2020 et aucun nouveau risque n’a été identifié.

Ce document contient des informations sommaires et doit être lu conjointement avec le Document de Référence et avec le rapport semestriel 2019-2020. En cas de divergence entre ce document et le Document de Référence ou le rapport semestriel 2019-2020, le Document de Référence ou, le cas échéant, le rapport semestriel 2019-2020, prévaudra.

L'information contenue dans ce document n'a pas été vérifiée de manière indépendante. Aucune garantie, expresse ou implicite, n'est donnée quant à l'exactitude ou au caractère complet des informations et des opinions contenues dans ce document. Les informations contenues dans ce document sont fournies uniquement à la date des présentes. Ni la Société, ni ses actionnaires ni aucune de ses filiales, conseillers ou représentants légaux ne peuvent être tenus responsables pour toute perte découlant de l'utilisation de ce document ou de son contenu ou en lien avec ce document.

Ce document contient certaines déclarations prospectives. Ces éléments prospectifs concernent les perspectives, les développements futurs et la stratégie future de la Société et sont basés sur des analyses des prévisions de bénéfices et des estimations des montants non encore déterminables. Par leur nature, les énoncés prospectifs sont soumis à divers risques et incertitudes en ce qui a trait aux événements futurs et dépendent de circonstances qui peuvent ne pas se matérialiser pas à l'avenir. Les énoncés prospectifs ne garantissent pas les performances futures de la Société.

La position financière, les résultats et les flux de trésorerie réels de la Société, ainsi que les tendances dans le secteur dans lequel la Société opère, peuvent différer considérablement de celles contenues dans ce document. En outre, même si la situation financière, les résultats, les flux de trésorerie de la Société et le développement dans le secteur dans lequel la Société opère étaient conformes aux énoncés prospectifs contenus dans ce document, ces éléments ne peuvent être interprétés comme une indication fiable des résultats ou du développement futurs de la Société.

La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de corriger toute déclaration prospective afin de refléter un événement ou une circonstance qui peut survenir après la date du présent document. En outre, la survenance de l'un des risques décrits au chapitre 2 du Document de Référence peut avoir un impact sur ces éléments prospectifs.

Ce document ne constitue ni ne fait partie d'une offre ou d'une sollicitation d'achat, de souscription ou de vente de titres de la Société dans un pays quelconque. Ce document, ou une partie de celui-ci, ne doit pas constituer la base ou être invoqué dans le cadre de tout contrat, engagement ou décision d'investissement.

Notamment, ce document ne constitue pas une offre ou une sollicitation pour l'achat, la souscription ou la vente de titres aux États-Unis. Les titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'une exemption de l'enregistrement en vertu de la loi de 1933 sur les valeurs mobilières des États-Unis, telle que modifiée (la « Loi sur les valeurs mobilières »). Les actions de la Société n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières. Ni la Société ni aucune autre personne n'a l'intention de procéder à une offre publique de titres de la Société aux États-Unis.

Agenda

Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre de l’exercice 2019-2020 sera publié le 21 janvier 2020, après bourse (et non le 15 janvier 2020 comme indiqué précédemment sur le site internet de la Société).

A propos de Soitec

Soitec (Euronext, Paris) est un leader mondial de la production de matériaux semi-conducteurs innovants. L’entreprise s’appuie sur ses technologies uniques pour servir les marchés de l’électronique. Avec plus de 3 500 brevets, elle mène une stratégie d’innovations disruptives pour permettre à ses clients de disposer de produits qui combinent performance, efficacité énergétique et compétitivité. Soitec compte des sites industriels, des centres de R&D et des bureaux commerciaux en Europe, aux EtatsUnis et en Asie.

Soitec et Smart Cut sont des marques déposées de Soitec

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.soitec.com et suivez-nous sur Twitter : @Soitec_FR.

Soitec est une société anonyme à conseil d'administration au capital de 65 234 492,80 euros, dont le siège social est situé Parc Technologique des Fontaines - Chemin des Franques - 38190 Bernin (France), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 384 711 909.





États financiers consolidés du premier semestre de l’exercice 2019-2020

Compte de résultat consolidé

S1 2019-20 S1 2018-19 (en millions d’euros) (clos le

30 sept. 2019) (clos le

30 sept. 2018) Ventes 258,5 186,9 Coût des ventes (171,0) (120,8) Marge brute 87,4 66,1 Frais commerciaux et de marketing (4,9) (4,2) Frais de recherche et de développement (16,0) (8,3) Frais généraux et administratifs (15,3) (12,0) Résultat opérationnel courant 51,3 41,6 Autres produits / (charges) opérationnels 1,8 (0,0) Résultat opérationnel 53,2 41,6 Produits financiers 2,3 1,2 Charges financières (4,0) (1,6) Résultat financier (1,7) (0,4) Résultat avant impôt 51,5 41,2 Impôt (9,9) (5,2) Résultat net des activités poursuivies 41,6 35,9 Résultat net des activités abandonnées (0,0) (3,3) Résultat net de l’ensemble consolidé 41,5 32,6 Intérêts minoritaires - - Résultat net, part du Groupe 41,5 32,6

Bilan consolidé au 31 mars 2019

Actifs 30 sept. 2019 31 mars 2019 (en millions d’euros) Actifs non courants : Immobilisations incorporelles 75,1 38,5 Immobilisations corporelles 287,4 253,6 Actifs financiers non courants 11,8 11,0 Autres actifs non courants 24,0 44,3 Actifs d’impôts différés 24,6 25,6 Total des actifs non courants 422,9 373,0 Actifs courants : Stocks 122,0 72,3 Clients et comptes rattachés 121,1 139,3 Autres actifs courants 64,5 45,6 Actifs financiers courants 0,2 0,3 Trésorerie et équivalents de trésorerie 117,1 175,3 Total des actifs courants 424,9 432,8 Actifs détenus en vue de la vente et activités abandonnées 16,3 16,7 Total de l’actif 864,0 822,5

Capitaux propres et passif 30 sept. 2019 31 mars 2019 (en millions d’euros) Capitaux propres : Capital social 65,2 62,8 Primes liées au capital 61,2 61,2 Réserves et report à nouveau 318,7 269,5 Autres réserves 7,2 4,8 Capitaux propres 452,3 398,3 Total des capitaux propres

de l’ensemble consolidé 452,3 398,3 Passifs non courants : Dettes financières à long terme 195,7 199,2 Provisions et autres passifs non courants 30,4 21,4 Total des passifs non courants 226,1 220,6 Passifs courants : Dettes financières à court terme 23,6 22,6 Fournisseurs 76,0 62,2 Provisions et autres passifs courants 80,9 112,6 Total des passifs courants 180,5 197,4 Passifs des activités abandonnées 5,0 6,2 Total du passif 864,0 822,5

Tableau de flux de trésorerie consolidé

S1 2019-20 S1 2018-19 (en millions d’euros) (clos le

30 sept. 2019) (clos le

30 sept. 2018) Résultat net de l’ensemble consolidé 41,5 32,6 dont activités poursuivies 41,6 35,9 Dépréciation et dotation aux amortissements 19,4 10,6 Dotations aux provisions nettes (1,4) (0,1) Dotations aux provisions pour retraites (0,1) 0,5 Résultat sur cessions d’actifs (1,6) (0,0) Impôts (crédit) / charge 9,9 5,2 Résultat financier 1,7 0,4 Paiements en actions 7,9 8,5 Autres éléments 0,7 0,5 Eléments non monétaires liés aux activités abandonnées (0,4) 1,9 EBITDA1 77,6 59,9 dont activités poursuivies 78,1 61,4 Augmentation / (diminution) de trésorerie sur : Stocks (47,2) (19,6) Clients et comptes rattachés 20,8 (28,4) Autres créances (10,8) (5,4) Fournisseurs et comptes rattachés 11,7 5,7 Autres dettes (16,5) (5,9) Variation du BFR des activités abandonnées (0,3) 1,1 Variation du BFR (42,2) (52,4) dont activités poursuivies (41,8) (53,5) Flux de trésorerie liés à l’activité d’exploitation 35,5 7,7 dont activités poursuivies 36,2 8,1

S1 2019-20 S1 2018-19 (en millions d’euros) (clos le

30 sept. 2019) (clos le

30 sept. 2018) Flux de trésorerie liés à l’activité d’exploitation 35,5 7,7 dont activités poursuivies 36,2 8,1 Acquisitions d’immobilisations incorporelles (12,3) (9,8) Acquisitions d’immobilisations corporelles (38,9) (56,3) Cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles 1,9 0,9 Acquisition de filiale, nette de la trésorerie acquise (25,5) 1,8 (Acquisitions) et cessions d’actifs financiers (0,7) (1,5) Flux d’(investissement) et désinvestissement des activités abandonnées - 0,0 Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement (75,5) (64,9) dont activités poursuivies (75,5) (64,9) Sommes reçues des actionnaires : augmentation de capital et exercice de stock-options - - Produit net des OCEANE 2023 émises - 147,6 Tirages de lignes de crédit 1,2 - Remboursement d’emprunts (y compris contrats de location financement) (15,5) (38,5) Intérêts financiers reçus 0,2 0,4 Intérêts financiers versés (1,2) (0,3) Flux de financement des activités abandonnées 0,0 0,1 Flux de trésorerie liés aux opérations de financement (15,2) 109,2 dont activités poursuivies (15,3) 109,1 Effet de la variation des cours des devises (3,0) 2,6 Variation de la trésorerie nette (58,2) 54,6 dont activités poursuivies (57,5) 54,9 Trésorerie à l’ouverture 175,3 120,0 Trésorerie à la clôture 117,1 174,6













1 Evolution à taux de change constants et périmètre comparable ; les effets de périmètre sont liés aux acquisitions des actifs de Dolphin Integration en août 2018 et d’EpiGaN en mai 2019, les revenus correspondants étant comptabilisés dans le poste Licences et autres revenus.

2 L’EBITDA représente le résultat opérationnel courant (EBIT) avant dépréciations, amortissements, éléments non monétaires liés aux paiements fondés sur les actions et aux variations des provisions sur les éléments de l’actif courant et des provisions pour risques et charges et sans inclure de résultat sur cessions d’actifs. L’impact sur les fonds propres de la première application de la norme IFRS 15 a été inclus dans l’EBITDA pour l’exercice fiscal clos le 31 mars 2019 et pour le 1er semestre clos le 30 septembre 2018. Cet indicateur de performance alternatif est une mesure quantitative non IFRS. Il est utilisé pour mesurer la capacité de l’entreprise à générer de la trésorerie à partir de ses activités opérationnelles. L’EBITDA n’est pas défini par les normes IFRS et ne saurait être considéré comme une alternative à un quelconque autre indicateur financier.

3 La marge d’EBITDA de l’Électronique est égale au ratio EBITDA des activités poursuivies / Chiffre d’affaires.

4 Les comptes consolidés annuels ont été audités et les comptes semestriels ont été revus.

5 La position d’endettement net représente la dette financière minorée de la trésorerie et équivalents de trésorerie.







