Soitec : Succès du placement d'actions Soitec

# # #

Soitec est une société anonyme à conseil d'administration au capital de 65 234 492,80 euros, dont le siège social est situé Parc Technologique des Fontaines - Chemin des Franques - 38190 Bernin (France), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 384 711 909.

# # #

Avertissement

Ce communiqué a une valeur exclusivement informative et ne constitue pas une offre de vente et l'offre des actions Soitec ne constitue pas une offre au public de titres financiers dans un quelconque pays, y compris la France.

En France, l'offre relève de l'article 1.4.a) du règlement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017 (le « Règlement Prospectus ») et ne donne pas lieu à un prospectus soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers. L'offre ne sera pas ouverte au public et seules peuvent y participer des investisseurs qualifiés, investissant pour leur propre compte, telles que cette notion est définie à l'article 2.e) du Règlement Prospectus.

S'agissant des États membres de l'Espace Économique Européen autres que la France (les « États membres »), aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public d'actions Soitec rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre des États membres. En conséquence, les actions Soitec peuvent être offertes (i) dans les États membres uniquement à des investisseurs qualifiés, tels que définis dans le Règlement Prospectus et à condition que cette offre ne requière pas la publication d'un prospectus par la Société ou BNP Paribas conformément aux dispositions de l'article 3 du Règlement Prospectus ou d'un supplément au prospectus conformément aux dispositions de l'article 23 du Règlement Prospectus et (ii) aux États-Unis auprès d'investisseurs qualifiés (Qualified Institutional Buyers - QIBs) tels que définis dans la Règle 144A du U.S. Securities Act de 1933, tel qu'amendé (le 'Securities Act').

Ce communiqué n'est destiné à être communiqué directement ou indirectement au Royaume-Uni qu'à (i) des investisseurs professionnels entrant dans le champ d'application de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (le 'FSMA') ou (ii) des 'high net worth entities' et autres personnes susceptibles d'en être légalement le destinataire entrant dans le champ d'application de l'article 49(2)(a) à (d) du FSMA (ces personnes étant désignées les « personnes pertinentes »). Les actions Soitec ne sont mises à disposition, et toute sollicitation, offre ou accord de souscription, d'achat ou d'acquisition des actions ne seront menées qu'auprès des personnes pertinentes. Toute personne qui n'est pas une personne pertinente ne doit pas agir ou se fonder sur ce document ou un quelconque de ses termes.

Le présent communiqué et toute information mentionnée dans celui-ci ne sauraient être publiés ou distribués, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, Canada, Australie ou Japon.

La présente annonce ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres aux Etats-Unis, Canada, Australie ou Japon.

L'offre et la vente des titres financiers visés par cette annonce n'ont pas fait et ne feront l'objet d'un enregistrement aux EtatsUnis en vertu du Securities Act et lesdits titres financiers ne sauraient être offerts ou vendus aux Etats-Unis en l'absence d'un tel enregistrement ou d'une exemption d'enregistrement en vertu du Securities Act. Aucune offre publique desdits titres financiers ne sera faite aux Etats-Unis dans le cadre de la présente opération.

Toute décision d'investissement relative à l'achat d'actions Soitec ne saurait être prise que sur le fondement des informations publiquement disponibles relatives à Soitec. BNP Paribas et Société Générale sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour la fourniture de services d'investissement et de services bancaires. La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué de presse est interdite dans tout pays où une telle diffusion, publication ou distribution serait effectuée en violation des lois ou règlements applicables.