Soitec : accuse un recul de son activité de 5% au T1 et confirme ses objectifs 2020-21

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de matériaux semi-conducteurs Soitec a confirmé mercredi ses objectifs pour l'exercice 2020-2021, alors que son chiffre d'affaires a reculé de 5% au cours du premier trimestre, dans un contexte économique marqué par la pandémie de coronavirus.

Le chiffre d'affaires du groupe isérois s'est établi à 114 millions d'euros pour le trimestre clos à la fin juin, contre 119,4 millions d'euros un an plus tôt. A périmètre et taux de change constants, le repli de l'activité s'est inscrit à 5,2% par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, a précisé le groupe dans un communiqué.

Selon un consensus réalisé par FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 92 millions d'euros.

Pour l'exercice 2020-2021, Soitec attend un chiffre d'affaires stable à périmètre et changes constants et un taux de marge d'excédent brut d'exploition (Ebitda) du pôle électronique d'environ 30%.

Ce premier trimestre devrait "constituer un plancher en termes de chiffre d'affaires puisque nous anticipons une croissance séquentielle continue tout au long du reste de l'année fiscale avec un fort rebond saisonnier au second semestre", a commenté Paul Boudre, le directeur général de Soitec.

