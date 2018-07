Soitec : point sur la participation de CEA Investissement

27/07/2018 | 12:33

Un avis publié ce matin à titre de régularisation par l'Autorité des marchés financiers fait le point sur la participation dans Soitec de CEA Investissement, filiale du CEA.



Le 2 mai, indique l'avis, CEA Investissement a franchi en hausse le seuil de 15% des voix après l'attribution de droits de vote doubles, pour monter à 11,49% du capital et 19,66% des voix.



Puis le 28 mai, CEA Investissement a reperdu des droits de votes doubles. Bref, en date du 26 juillet, il pointait à 11,49% du capital et 11,26% des voix.



'CEA Investissement n'a pas l'intention de procéder à un achat d'actions Soitec, (ni) plus généralement, d'augmenter sa participation', indique l'avis.











