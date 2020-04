Soitec : publie le chiffre d'affaires du 4ème trimestre de son année fiscale 2019-2020

Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2019-2020 atteint 204 M€, en hausse de 45% par rapport au 4ème trimestre 2018-2019

A périmètre et taux de change constants 1 , la croissance organique des ventes s'établit à +40% par rapport au 4ème trimestre 2018-2019

Le chiffre d'affaires annuel 2019-2020 atteint 598 M€, en hausse de 35%, soit +28% à périmètre et taux de change constants 2

Objectif de marge 3 d'EBITDA 4 de l'Electronique pour l'ensemble de l'exercice 2019-2020 confirmé autour de 30%

La production de substrats a été maintenue dans tous les sites industriels



Pour écouter la conférence téléphonique de 18h15, l'audiocast est disponible en direct et en différé à l'adresse suivante : https://channel.royalcast.com/soitec/#!/soitec/20200422_1

[1] Évolution à taux de change constants et périmètre de consolidation comparable; au 4ème trimestre 2019-2020, les effets de périmètre sont liés à l'acquisition d'EpiGaN en mai 2019, dont les revenus sont comptabilisés dans le segment Licences et autres revenus.

[2] Évolution à taux de change constants et périmètre de consolidation comparable; sur l'ensemble de l'année 2019-2020, les effets de périmètre sont liés aux acquisitions des actifs de Dolphin Integration en août 2018 et d'EpiGaN en mai 2019, dont les revenus sont comptabilisés dans le segment Licences et autres revenus.

[3] La marge d'EBITDA de l'Électronique est égale au ratio EBITDA des activités poursuivies / Chiffre d'affaires.

[4] L'EBITDA représente le résultat opérationnel (EBIT) avant dépréciations, amortissements, éléments non monétaires liés aux paiements fondés sur les actions et aux variations des provisions sur les éléments de l'actif courant et des provisions pour risques et charges, sans inclure de résultat sur cessions d'actifs. Concernant l'exercice 2018-2019, l'impact sur les fonds propres de la première application d'IFRS 15 est inclus dans l'EBITDA. Cet indicateur de performance alternatif est une mesure quantitative non IFRS, utilisée pour mesurer la capacité de l'entreprise à générer de la trésorerie à partir de ses activités opérationnelles. L'EBITDA n'est pas défini par les normes IFRS et ne saurait être considéré comme une alternative à un quelconque autre indicateur financier.