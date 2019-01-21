Soitec : révise en hausse sa prévision de croissance après son T3

21 janvier (Reuters) - SOITEC A ANNONCE LUNDI:
* UN C.A. DE 117 MLNS D'EUROS AU T3, EN HAUSSE DE 50% À
PÉRIMÈTRE ET TAUX DE CHANGE CONSTANTS
* UNE AMÉLIORATION DE LA PERSPECTIVE DE CROISSANCE DU CA
2018-2019, ATTENDUE À UN NIVEAU BIEN SUPÉRIEUR À 35% À DONNÉES
COMPARABLES
* LA CONFIRMATION DE LA MARGE D'EBITDA DE L'ÉLECTRONIQUE
ATTENDUE À ENVIRON 30% EN 2018-2019
* LE RENFORCEMENT DE SA COLLABORATION AVEC SAMSUNG FOUNDRY
AFIN DE GARANTIR L'APPROVISIONNEMENT EN PLAQUES DE SILICIUM SUR
ISOLANT
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(Rédaction de Paris)