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Soitec : révise en hausse sa prévision de croissance après son T3

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21/01/2019 | 17:55

21 janvier (Reuters) - SOITEC A ANNONCE LUNDI:

* UN C.A. DE 117 MLNS D'EUROS AU T3, EN HAUSSE DE 50% À PÉRIMÈTRE ET TAUX DE CHANGE CONSTANTS

* UNE AMÉLIORATION DE LA PERSPECTIVE DE CROISSANCE DU CA 2018-2019, ATTENDUE À UN NIVEAU BIEN SUPÉRIEUR À 35% À DONNÉES COMPARABLES

* LA CONFIRMATION DE LA MARGE D'EBITDA DE L'ÉLECTRONIQUE ATTENDUE À ENVIRON 30% EN 2018-2019

* LE RENFORCEMENT DE SA COLLABORATION AVEC SAMSUNG FOUNDRY AFIN DE GARANTIR L'APPROVISIONNEMENT EN PLAQUES DE SILICIUM SUR ISOLANT Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)

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Données financières (€)
CA 2019 413 M
EBIT 2019 89,5 M
Résultat net 2019 73,1 M
Trésorerie 2019 7,95 M
Rendement 2019 -
PER 2019 26,41
PER 2020 19,44
VE / CA 2019 4,54x
VE / CA 2020 3,31x
Capitalisation 1 882 M
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Ecart / Objectif Moyen 42%
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Nom Titre
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Xi Wang Director-Strategic Committee
Rémy Pierre Chief Financial Officer
Carlos Mazuré Director-Research & Development
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