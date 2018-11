Chicago Hebdo: le soja affecté par les relations Washington-Pékin

CHICAGO (awp/afp) - Le cours du soja a reculé cette semaine à Chicago, souffrant d'un vent de pessimisme concernant un règlement rapide de la guerre commerciale sino-américaine, le blé et le maïs baissant également de leur côté.

"Le sentiment général sur la relation entre les Etats-Unis change au gré du vent", a commenté Dewey Strickler de Ag Watch Market Advisors, réagissant aux changements fréquents de ton entre les deux capitales concernant leur bras de fer commercial.

A une semaine d'un sommet du G20 en Argentine où le président Donald Trump et son homologue chinois doivent discuter de leur relation commerciale, un vent de fraîcheur était de rigueur.

"Il y a une semaine, les courtiers étaient optimistes sur un accord au G20 la semaine prochaine. Cet état d'esprit s'est envolé cette semaine après des commentaires négatifs émaillant un sommet Asie-Pacifique le week-end dernier", a indiqué M. Strickler.

A l'issue de ce sommet marqué par une passe d'armes entre Pékin et Washington, les pays de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) ne sont pas parvenus à un communiqué commun, pour la première fois dans l'histoire de l'organisation, fragilisant le cours de l'oléagineux.

Le soja est un enjeu central des négociations entre les deux capitales car près avoir acheté l'an dernier le tiers de la production américaine, Pékin impose désormais de lourdes restrictions à l'importation de soja en provenance des Etats-Unis, en représaille aux taxes douanières mises en place par Washington.

"Les dissensions finiront tôt ou tard par se régler mais cela prendra du temps, et revenir au niveau d'échanges d'avant les tarifs me semble improbable", a estimé M. Strickler.

Les négociants chinois se sont en effet beaucoup plus tournés ces derniers mois vers le Brésil et l'Argentine pour s'approvisionner en soja et pourraient, même si les taxes sur les importations américaines sont abaissées, délaisser pendant encore un temps ou définitivement les producteurs américains.

Concurrence sur le blé

Le blé américain a de son côté baissé sous l'effet d'une demande en berne, le blé américain peinant à rester concurrentiel sur le marché mondial face notamment à l'offre de blé dans la région de la mer Noire.

Dans un rapport hebdomadaire publié vendredi, le ministère américain de l'Agriculture (USDA) a fait part de ventes américaines dans le bas de la fourchette des estimations des analystes, à 330.400 tonnes vendues pour la semaine achevée le 15 novembre.

"Les exportations de la région de la mer Noire finiront par diminuer mais cela n'arrivera pas avant le début d'année prochaine", a affirmé M. Strickler.

Le maïs a de son côté également reculé malgré des ventes hebdomadaires américaines dans le haut de la fourchette des estimations, à 882.400 tonnes.

En pleine guerre commerciale, les cours du maïs ont été lestés en début de semaine par l'annonce de l'annulation d'une commande portant sur 200.588 tonnes.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre, contrat le plus échangé, a fini à 3,5900 dollars vendredi, contre 3,6475 dollars en fin de semaine dernière à la clôture (-1,68%).

Le boisseau de blé pour mars, le plus échangé, a clôturé à 5,0725 dollars, contre 5,1525 dollars vendredi dernier (-1,65%).

Le boisseau de soja pour janvier, contrat le plus échangé, a terminé à 8,8100 dollars, contre 8,9225 dollars il y a une semaine (-1,26%).

La semaine a été raccourcie par les célébrations de Thanksgiving, l'ensemble des marchés américains étaient fermés jeudi et où ils ont clôturé un peu plus tôt vendredi.

alb/bp