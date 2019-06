Chicago Hebdo: le soja monte, en pleine incertitude sur les récoltes

CHICAGO (awp/afp) - Le cours du soja a avancé cette semaine à Chicago, l'humidité dont souffrent les zones de production américaines faisant craindre une chute des récoltes aux Etats-Unis. Le maïs et le blé, qui avaient beaucoup augmenté au cours des semaines précédentes, ont un peu fléchi.

"Les inquiétudes sont grandes quant aux surfaces risquant de ne pas être semées", a commenté Dewey Strickler, de Ag Watch Market Advisors.

La faute aux précipitations historiques sur les zones de production agricoles américaines de ces derniers mois, dont les prévisionnistes ne prévoient pas d'issue dans les prochains jours.

Le retard dans le travail d'ensemencement des agriculteurs s'affiche chaque lundi soir sur les tableaux du ministère américain de l'Agriculture (USDA): selon son dernier pointage hebdomadaire, les semis étaient effectués à 77% au 16 juin, contre une moyenne de 93% entre 2014 et 2018.

Les prochains rapports de l'USDA seront scrutés car ils pourront montrer une baisse des perspectives de production aux Etats-Unis.

Toutefois, affirme M. Strickler, "gardons à l'esprit que si la progression des semis évolue sous les anticipations, les stocks mondiaux sont très abondants" pour l'oléagineux.

Le maïs a, pour sa part, repris sa respiration après avoir bondi ces dernières semaines. Le cours a pris plus de 30% entre la mi-mai et la mi-juin et a même clôturé ces derniers jours à son plus haut depuis 2014.

Les semis de maïs sont quasiment achevés et devraient s'afficher en retrait par rapport aux précédentes années en raison des précipitations.

Dans l'état actuel, "il y a près de 7,3 millions d'acres qui restent non semés", a affirmé Dewey Strickler.

Le blé a également baissé, affaibli notamment par une évaluation légèrement au-dessus des estimations du blé d'hiver considéré "bon" à "excellent" aux Etats-Unis au 16 juin.

Comme le maïs, le blé a pratiquement pris 30% ces dernières semaines, sous l'effet des conditions climatiques.

Le boisseau de maïs pour livraison en juillet, contrat le plus actif actuellement, évoluait à 4,4875 dollars vers 15H50 GMT, contre 4,5300 dollars vendredi dernier à la clôture.

Le boisseau de blé (environ 25 kg) pour juillet, également le plus échangé, s'échangeait à 5,2675 dollars, contre 5,3850 dollars une semaine auparavant.

Le boisseau de soja pour livraison en juillet, le plus actif, cotait 9,0750 dollars, contre 8,9675 dollars il y a une semaine.

alb/jum/cj