Chicago hebdo: maïs et soja affectés par la stagnation des négociations

CHICAGO (awp/afp) - Les cours du maïs et du blé ont pâti cette semaine à Chicago de l'absence d'avancées majeures dans les négociations commerciales menées par Washington avec la Chine et le Mexique. Ceux du blé ont été affectés par les interrogations sur la récolte russe.

Les investisseurs avaient salué la semaine précédente l'annonce d'une rencontre mercredi et jeudi entre des émissaires chinois et américains à Washington, espérant qu'elles pourraient mener à la suspension des sanctions commerciales que se sont imposés les deux pays. Le soja est particulièrement concerné puisque un tiers de la production américaine est achetée par des clients chinois.

Mais ces discussions "n'ont pas empêché le président Donald Trump de critiquer vigoureusement la Chine dans un tweet mercredi et l'entrée en vigueur jeudi d'une nouvelle série de taxes à l'importation entre les deux pays", souligne Bill Nelson de Doane Advisory Services.

Petit signe d'espoir, "le stock de soja brésilien pouvant partir à l'exportation est en train de s'amenuiser, ce qui pourrait inciter la Chine à revenir à la table" des négociations avec les Etats-Unis, faute d'alternative pour s'approvisionner en oléagineux, remarque Dewey Strickler de Ag Watch Market Advisors.

Les acteurs du marché avaient aussi fait grimper les prix du maïs en misant sur la conclusion rapide de discussions en cours entre les Etats-Unis et le Mexique, qui importe une grande partie de la récolte américaine.

Mais là aussi les négociations sur la refonte de l'accord de libre-échange Aléna tardent à aboutir et elles devront continuer la semaine prochaine.

"On espérait que des progrès soient faits et que les choses reviennent à la normale sur le front des échanges, on a été déçu", conclut M. Nelson.

Démenti russe

Les cours du maïs et du soja étaient en plus cette semaine sous la pression des observations de participants à une tournée dans les principales régions de production agricole aux Etats-Unis organisée par Pro Farmer.

Les conclusions définitives seront publiées vendredi soir mais "les premiers retours font état de rendements particulièrement élevés un peu partout, voire supérieurs aux précédents records", souligne M. Nelson.

Du côté du blé, les cours avaient été portés la semaine précédente par des rumeurs sur une possible restriction par la Russie de ses exportations. De quoi faire de la place sur le marché mondial pour le blé américain.

Mais les autorités russes ont démenti ces informations et ont même légèrement révisé à la hausse leurs estimations sur la production annuelle, affectée cette année par une sécheresse importante.

"Il est probable qu'ils attendent l'automne avant d'annoncer toute décision de ce genre", indique M. Strickler.

Les cours du blé américain ont accentué leur repli après la publication jeudi de chiffres hebdomadaires décevants sur les ventes à l'étranger, en raison notamment d'annulations de commandes.

Les investisseurs vont continuer la semaine prochaine à observer toutes les discussions autour du commerce ainsi que toute condition météorologique extrême qui pourrait abîmer la production de maïs ou de soja juste avant les moissons.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre, contrat le plus échangé, évoluait vendredi en cours de séance à 3,6275 dollars contre 3,7875 dollars vendredi dernier.

Le boisseau de blé pour décembre cotait 5,3900 dollars contre 5,7975 dollars il y a une semaine.

Le boisseau de soja pour novembre, également le plus échangé, s'échangeait à 8,5825 dollars contre 8,9275 dollars une semaine auparavant à la fermeture.

