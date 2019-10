Données financières (USD) CA 2019 1 394 M EBIT 2019 190 M Résultat net 2019 153 M Trésorerie 2019 393 M Rendement 2019 - PER 2019 29,8x PER 2020 22,1x VE / CA2019 2,70x VE / CA2020 2,25x Capitalisation 4 164 M Prochain événement sur SOLAREDGE TECHNOLOGIES, IN 06/11/19 Q3 2019 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 10 Objectif de cours Moyen 89,10 $ Dernier Cours de Cloture 86,81 $ Ecart / Objectif Haut 21,0% Ecart / Objectif Moyen 2,64% Ecart / Objectif Bas -10,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Zvi Lando Chief Executive Officer & VP-Global Sales Nadav Zafrir Chairman Uri Bechor Chief Operating Officer Ronen Faier Chief Financial & Accounting Officer Yoav Galin Vice President-Research & Development