SolarEdge Technologies : va fournir des onduleurs à Enfindus pour 1 GW de projets solaires en Europe

SolarEdge Technologies, Inc. (« SolarEdge ») (NASDAQ : SEDG), leader mondial dans le domaine de la gestion intelligente de l’énergie, a annoncé aujourd’hui qu’elle avait conclu un accord pour fournir des produits et des solutions de gestion intelligente de l’énergie, notamment des onduleurs et des optimiseurs de puissance, pour générer 1 GW de projets solaires avec Enfindus, investisseur international en énergie solaire. Cet accord paneuropéen de quatre ans concerne des systèmes photovoltaïques tertiaires et industriels en toiture. Enfindus prévoit de financer, de construire et de faire fonctionner les systèmes photovoltaïques en proposant des PPA aux propriétaires desdits toits.

« Le fait d’avoir été sélectionné par Enfindus pour fournir un gigawatt de systèmes PV dans toute l’Europe témoigne de la montée en puissance de l’optimisation DC et de ses avantages pour les grandes installations photovoltaïques », déclare Alfred Karlstetter, directeur général de SolarEdge Europe. « Forte de son succès croissant dans les secteurs tertiaire et industriel, SolarEdge s’engage à continuer de fournir des solutions d'onduleurs optimisés DC innovants et évolutifs, afin d’améliorer la profitabilité des systèmes solaires tertiaires et des grandes centrales PV. »

« Soucieuse d’investir dans des systèmes photovoltaïques tertiaires et industriels avantageux et de grande qualité, Enfindus a identifié les onduleurs optimisés DC de SolarEdge comme la solution idéale, capable de fournir un meilleur retour sur investissement sur toute sa durée de vie pour les grands systèmes PV tertiaires », explique Gino van Neer, directeur général d’Enfindus. « Nous avons choisi SolarEdge pour ses bons résultats financiers, en partie dus à sa technologie haut de gamme appréciée des compagnies d’assurance, qui lui permet de proposer des dispositifs de sécurité avancés et une supervision haute résolution pour un fonctionnement et un entretien améliorés. En outre, l’équipe d’Enfindus apprécie grandement l’approche de SolarEdge et son engagement à instaurer de véritables relations avec ses clients ; cela nous met en confiance et nous encourage à entreprendre une collaboration à long terme avec cette entreprise. »

Avec ces projets, SolarEdge et Enfindus entendent aider les entreprises à réduire leurs dépenses énergétiques pour améliorer leurs résultats financiers, tout en augmentant la proportion de l’énergie solaire dans le bouquet énergétique européen, afin de décarboner et de décentraliser la production énergétique.

À propos de SolarEdge :

SolarEdge est un leader mondial des technologies de gestion intelligente de l’énergie. En exploitant des ressources d’ingénierie de premier plan au niveau mondial et en misant sans cesse sur l’innovation, SolarEdge conçoit des solutions de gestion intelligente de l’énergie qui alimentent nos vies et suscitent les progrès futurs. SolarEdge a développé une solution intelligente pour les onduleurs, qui change la manière dont l’énergie est récupérée et gérée au sein des systèmes photovoltaïques. L’onduleur optimisé DC de SolarEdge vise à optimiser la génération d’énergie tout en réduisant les coûts de l’énergie produite par le système photovoltaïque. Forte de ses progrès constants en matière de gestion intelligente de l’énergie, SolarEdge s’adresse à une large gamme de segments du marché de l’énergie grâce à ses systèmes photovoltaïques, ses solutions de stockage, ses chargeurs pour véhicules électriques, ses batteries, ses onduleurs, ses groupes motopropulseurs pour véhicules électriques et ses services réseau. Retrouvez SolarEdge en ligne, à l’adresse solaredge.com

À propos d’Enfindus :

Enfindus est un acteur international dans le domaine de l’énergie solaire. Sa mission consiste à financer, construire et faire fonctionner un portefeuille de projets solaires sur les toits d’une valeur d’un gigawatt en Europe d’ici 2025. Enfindus gère l’intégralité des processus de préparation, d’installation et de fonctionnement de ces installations solaires, et aucun investissement en capital n’est requis de la part des propriétaires des toits. Enfindus est une organisation gérée par des professionnels de l’énergie solaire hautement expérimentés travaillant depuis le Benelux, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni, et elle cherche activement à étendre ses activités à d’autres pays européens.

