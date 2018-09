Le Qatar cible les entreprises du "Mittelstand" allemand-presse 0 0 02/09/2018 | 18:32 Envoyer par e-mail :

FRANCFORT, 2 septembre (Reuters) - Le Qatar prévoit d'investir des milliards d'euros supplémentaires en Allemagne en s'intéressant cette fois aux entreprises de taille intermédiaire, rapporte le journal Handelsblatt dans un article à paraître lundi. Les entreprises manufacturières du "Mittelstand" seront le coeur de cible des responsables de Qatar Investment Authority (QIA) et d'investisseurs privés de l'émirat, explique le journal en citant des sources diplomatiques et du monde des affaires. "Nous considérons l'Allemagne comme un acteur clé de l'économie mondiale et nous étudions le marché allemand avec beaucoup d'optimisme", a déclaré le ministre qatari des Finances, Ali Sharif al-Emadi, dans une interview accordée au quotidien avant un forum d'investissement bilatéral à Berlin le 7 septembre. "Notre délégation annoncera d'importants investissements nouveaux", a-t-il ajouté. Le Qatar, principal exportateur de gaz naturel liquéfié, a des participations dans de grandes entreprises allemandes comme Volkswagen, Deutsche Bank, Siemens , Hochtief et SolarWorld. Le Handelsblatt estime leur valeur cumulée à plus de 17 milliards d'euros. Dans l'interview, Ali Sharif Al-Emadi assure que l'émirat est satisfait de ses investissements même s'il a subi des pertes avec ses participations dans Solarworld et Deutsche Bank. "Nous avons beaucoup d'endurance, et cela vaut pour tous les secteurs", a-t-il dit. Le ministère allemand de l'Economie n'a pas donné suite à une demande de commentaire. (Vera Eckert, Véronique Tison pour le service français)