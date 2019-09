Solocal Group : Oddo initie la valeur à l'Achat

13/09/2019 | 11:18

Oddo estime que le groupe a été longtemps pénalisé par une structure de coûts rigide et la baisse structurelle de son activité historique dans l'édition d'annuaires imprimés. ' Solocal a progressivement recentré son activité sur le numérique, qui devrait représenter 100% du CA à horizon 2020 (contre environ 90% aujourd'hui) ' indique le bureau d'analyses.



Oddo estime que son positionnement sur le marché local et sa nouvelle organisation commerciale lui permettent de viser des perspectives de croissance plus solides à moyen terme.



' Nous initions la valeur à l'Achat, au regard d'une valorisation particulièrement attractive et d'un business model désormais plus solide et rentable '. Le bureau d'analyses fixe l'objectif de cours à 1 E.



