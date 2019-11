Solocal : 'plus de temps', dit Oddo, à l'achat

28/11/2019 | 10:05

L'analyste Oddo BHF confirme ce matin sa recommandation 'achat' sur le titre Solocal, après l'annonce par le groupe de nouvelles sources de financement pour 2019 et 2020.



'Le groupe indique avoir fait face à une dégradation de son BFR sur la fin d'année en lien avec sa nouvelle politique commerciale. Parallèlement, les cessions d'actifs (QDQ Media et Mappy) ne devraient finalement pas intervenir au T4 conduisant à cette tension sur le cash', relève Oddo BHF.



'Le groupe dispose ainsi de plusieurs nouvelles sources de financement pour faire face à ses décaissements au T4 et en 2020. Le PACEO va lui permettre d'accéder à de nouvelles ressources si les cessions ne se matérialisent effectivement pas tout de suite. La question est celle de l'appétit des acheteurs pour les deux actifs. Il est probable que la situation de trésorerie tendue n'ait pas facilité les négociations. Maintenant que Solocal dispose de plus de temps, les discussions pourraient reprendre dans de meilleures conditions', développe le broker.



Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 1 euro. Le tout, pour un potentiel de hausse de l'ordre de +47%.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.