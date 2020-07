Données financières EUR USD CA 2020 457 M 516 M - Résultat net 2020 25,0 M 28,2 M - Dette nette 2020 533 M 602 M - PER 2020 2,93x Rendement 2020 - Capitalisation 99,6 M 112 M - VE / CA 2019 VE / CA 2020 1,39x Nbr Employés 2 583 Flottant 87,0% Graphique SOLOCAL GROUP Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 4 Objectif de cours Moyen 0,33 € Dernier Cours de Cloture 0,16 € Ecart / Objectif Haut 211% Ecart / Objectif Moyen 105% Ecart / Objectif Bas -19,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Eric Boustouller Chief Executive Officer & Director Pierre Danon Chairman Olivier Regnard Chief Financial Officer Arnaud Defrenne Director-Research & Development Joëlle Obadia Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) SOLOCAL GROUP -70.85% 112 TENCENT HOLDINGS LIMITED 39.64% 641 283 NETFLIX, INC. 47.38% 209 738 PROSUS N.V. 26.26% 153 756 NASPERS LIMITED 39.95% 80 589 UBER TECHNOLOGIES, INC. 3.16% 53 199