COMMUNIQUÉ DE PRESSE / Boulogne-Billancourt, le 3 juillet 2019 Kapten, LeCab, COUP, Donkey Republic, TravelCar : les grands acteurs de la mobilité urbaine intègrent le comparateur de déplacement de Mappy Faciliter les déplacements des Français : telle est la vocation première de Mappy. Cinq nouveaux partenaires intègrent le comparateur de Mappy. En ce début d'été, Mappy enrichit son site et ses applications de deux acteurs de la mobilité en libre-service (COUP et Donkey Republic), de deux acteurs du VTC (Kapten et LeCab), ainsi que de TravelCar, solution de parking. Mappy confirme ainsi sa position de comparateur de déplacement,tous modes, toutes distances, le plus exhaustif du marché. Nous sommes ravis de cette nouvelle avancée vers la mobilité servicielle (MaaS) avec l'intégration de ces acteurs clés du déplacement urbain, plébiscités par les utilisateurs. Nous avons à cœur de proposer aux utilisateurs une expérience toujours plus riche et complète afin de faciliter leurs déplacements. Nous avons d'ailleurs fait évoluer l'expérience utilisateur de notre comparateur. D'un clic, les utilisateurs peuvent désormais comparer les modes de transports proposés, en triant les propositions d'itinéraires par prix ou par durée, permettant ainsi de répondre aux contraintes de chacun. Avec notre comparateur de déplacement, nous souhaitons apporter une réponse rapide aux enjeux du MaaS, en étroite collaboration avec l'ensemble des acteurs du marché et faire de Mappy un lieu unique de toutes les mobilités. » explique Florence Leveel, Directrice Générale de Mappy. Scooters électriques et vélos : Mappy voit « green » Plus de choix pour les trajets de courte distance à Paris, c'est ce que propose désormais le comparateur de déplacement de Mappy. L'utilisateur peut sélectionner les services de COUP, acteur du scooterlibre-service, en réservant l'un des scooters électriques de la marque. Mappy le guide ensuite vers le scooter réservé,puis jusqu'à sa destination, avec unitinéraireoptimisé pour les scooters 50cm3. COUP est ravi d'intégrer le comparateur de déplacement de Mappy. L'offre de Mappy apporte de la transparence pour les utilisateurs qui souhaitent comparer les différentes solutions du marché. COUP, avec sa tarification à la minute et ses 2 200 scooters électriques, propose indéniablement l'une des solutions de transports les plus efficaces à Paris aujourd'hui. » déclare Arthur Cassaignau, Directeur

Marketing et Communication de COUP France. 1

Les véloslibre-servicede Donkey Republicfont également leur entrée dans le comparateur, étoffant ainsi l'offre de vélos libre-service déjà disponible pour 140 villes en France. Donkey Republic dispose d'une flotte de 400 vélos (1 000 prévus d'ici la fin de l'année) déployés dans une démarche responsable grâce au système de stationsvirtuelles distribuées dans la ville et permettant un rangement optimal du vélo. L'intégration de Donkey Republic au comparateur de déplacement de Mappy correspond à la forte demande de vouloir disposer de véhicules plus légers dans les métropoles européennes. Elle coïncide aussi avec l'augmentation de notre flotte à Paris cette année, qui inclut de nouveaux vélos électriques ! » déclare Alexander

Fredriksen, Co-Fondateur de Donkey Republic. Le VTC : solution pratique et économique intégrée sur Mappy Dans une volonté d'exhaustivité,Mappy intègre dans son comparateur, deux acteurs des services de VTC : Kapten d'ores et déjà présent, et LeCab qui ferason entrée en juillet. Lors d'un trajet courte distance à Paris, en région parisienne, ou vers un aéroport parisien, le comparateur de déplacement de Mappy propose désormais aux utilisateurs, différentes options de déplacement en VTC. Avec Kapten, l'utilisateur pourra choisir différentes solutions : Kapten_Standard, Kapten_Berline, ou Kapten_Van. Avec LeCab, l'utilisateur se verra proposer des trajets en Berline LeCab, Van ou MiniLeCab. Pour chaque option, Mappyindique la durée d'attente du chauffeur, la durée du trajet et l'estimation du prix. Un bouton « commander » permet ensuite de basculer sur l'application du partenaire pour réserver son chauffeur. Une expérience de déplacementsimplifiée pour tous les trajets. Des trajets en Kapten sont également proposés sur Lyon, la région lyonnaise et versles aéroports lyonnais. C'est une belle opportunité pour Kapten de s'intégrer dans Mappy avec qui nous partageons la volonté de faciliter la mobilité des citadins. Notre service s'adresse à tous les trajets du quotidien qu'ils soient personnels ou professionnels et nous sommes les seuls à proposer un programme de fidélité qui récompense nos utilisateurs en courses gratuites. » déclare Eve Arakelian, CMO de Kapten. Avec TravelCar, Mappy enrichit son offre de localisation de parkings Pour répondre à l'ensemble des besoins de ses utilisateurs et offrir l'expérience la plus fluide et optimale, Mappy intègre son service TravelCar . TravelCar référence en temps réel les offres des parkings officiels des aéroports, ainsi que l'ensemble des voituriers et parking à proximité des aéroports et gares disponible afin que les utilisateurs puissent facilement les comparer et choisir l'offre la plus adaptée à leurs besoins. 2

Ce partenariat avec Mappy était une véritable opportunité de continuer à simplifier la mobilité des voyageurs qui est au cœur de notre ADN respectif et nous sommes impatients de continuer à construire ensemble l'intermodalité de demain. » explique Elodie Picand, Directrice Marketing de TravelCar . Mappy, acteur majeur de la mobilité servicielle en France Depuis plusieurs années, Mappypropose un comparateur de déplacement tous modes, toutes distances, partout en France. Aujourd'hui, l'assistant déplacement de Mappy intègre 13 modes de transports issus de 25 partenariats noués avec les leaders du marché de la mobilité (Blablacar, OuiSNCF, Flixbus etc.), faisant ainsi du comparateur de déplacement de Mappy, la solution la plus complète du marché. Lors d'une recherche d'itinéraires, les utilisateurs du service Mappy se voient proposer les modes de transports les plus pertinents pour leur trajet. Pour les trajets de courte distance, Mappy propose des itinéraires en véhicule partagé (taxi, VTC, scooter), vélo personnel ou libre-service, transport en commun ou à pied. Pour les trajets longue distance, le service propose des itinérairesen voiture et en moto, avec ou sans péage, avec prise en compte du trafic en temps réel (et historique sur cinq ans), en autocar longue distance, covoiturage et train. Grâce à un tri par durée ou par prix, l'utilisateur peut sélectionner la solution qui lui convient le mieux, réserver son modede transport et se laisser guider jusqu'à destination. L'application Mappy est personnalisable permettant ainsi de connaître, dès l'ouverture de l'application, le temps de trajetpour rejoindre son domicile ou son lieu de travail quel que soit le mode de transport. Le comparateur de déplacement Mappy est disponible sur tous les supports : Mappy.com, sur iPhoneet sur Android. Mappy en chiffres clés 11 millions de visiteurs uniques mensuels

Plus de 340 millions de visites par an

En 2018, Mappy a calculé 4 milliards d'itinéraires

Mappy permet aux utilisateurs de comparer 13 modes de transport partout en France, grâce à 25 partenariats noués avec les leaders du marché de la mobilité (BlablaCar, OUIsncf, FlixBus …)

Les transports publics disponibles dans plus de 3 800 villes françaises A propos de Mappy Mappyfacilite les déplacements des Français en proposant le comparateur de déplacement multimodal, le plus exhaustif du marché. Véritable assistant mobilité, le site et l'application de la marque permettent aux utilisateurs de comparer 13 modes de transport, tant pour leurs trajets du quotidien que pour des trajets touristiques, partout en France. A la disposition des utilisateurs, des propositions de déplacement en voiture et en moto, avec ou sans péage, avec prise en compte du trafic en temps réel (et historique sur 5 ans), en autocar longue distance, co-voiturage et 3

train pour les trajets longue distance, en véhicule partagé (taxi, scooter), vélo personnel ou libre-service, transport en commun ou à pied pour les trajets courte distance. Grâce aux indications de prix, temps et confort, l'utilisateur choisit la solution qui lui sied le mieux pour rejoindre une adresse, un lieu ou un commerce. Mappy comptabilise 11 millions de visiteurs uniques par mois et près de 340 millions de visites sur l'année 2018. Mappy est disponible sur le web www.mappy.comet sur application mobile sur iOSet Android. Mappy est un service de Solocal. Solocal - www.solocal.com Nous sommes le partenaire digital local des entreprises. Notre métier : les conseiller et les accompagner pour booster leur activité grâce à nos services digitaux (Présence digitale, Publicité digitale, Sites Internet, Nouvelles Solutions Print). Nous sommes également aux côtés des utilisateurs pour leur faire vivre la meilleure expérience digitale avec PagesJaunes, Mappy et Ooreka, et nos partenaires (Google, Facebook, Apple, Microsoft/Bing, Yahoo!, etc.). Nous mettons ainsi à la disposition des professionnels et du grand public nos services à très fortes audiences, notre data géolocalisée, nos plateformes technologiques évolutives, notre couverture commerciale sans égale dans toute la France, nos partenariats privilégiés avec les entreprises du numérique et nos talents en matière de data, de développement, de digital marketing, etc. Nous fédérons plus de 430 000 entreprises partout en France et 2,4 milliards de visites sur nos services. Solocal bénéficie par ailleurs du label « Digital Ad Trust Classique » pour ses services digitaux PagesJaunes et Mappy. Pour tout savoir sur Solocal (Euronext Paris « LOCAL ») : restons en contact @solocal Contacts presse Adélaïde Mauger, Responsable Communication Mappy (06 71 66 50 95) : adelaide.mauger@mappy.com

Nina Tanguy, Agence Hopscotch (01 41 34 22 03) : ntanguy@hopscotch.fr

Sarah Mittelette, Agence Hopscotch (01 58 65 00 61) : smittelette@hopscotch.fr 4