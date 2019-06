LAURÉAT 2019: Effilab est HappyIndexAtWork® ! Les entreprises où les salariés sont le plus heureux !

COMMUNIQUE DE PRESSE SOLOCAL

LAURÉAT 2019

La société Effilab est HappyIndexAtWork® !

Les entreprises où les salariés sont le plus heureux !

Suite à sa participation à la plus grande enquête européenne sur la motivation au travail, Effilab (Groupe Solocal) est lauréate du label HappyIndexAtWork® - Les Echos Start 2019.

Avec un taux de participation massif de 85%, les collaborateurs d'Effilab ont donné une note de 4,29/5, pour se situer dans les rankings officiels publiés le 19 juin dans les Echos Start et sur le site choosemycompany.com.

Au mois d'avril, les salariés se sont exprimés sur leur ressenti au quotidien chez Effilab. Ils ont évalué leur expérience sur 6 dimensions : développement professionnel - environnement stimulant - management - salaire & reconnaissance

fierté - plaisir. Dans cette enquête 100% participative et 100% digitale, l'accréditation se base sur la note globale et la recommandation.

En particulier, Effilab est une entreprise dynamique dans laquelle les 3 points forts retenus sont l'autonomie des collaborateurs, le partage au sein des équipes, et l'environnement favorable de travail.

Amaury Lelong, Directeur général d'Effilab- « Nous sommes fiers d'annoncer qu'Effilab, filiale de Solocal, a obtenu le label HappyIndexAtWork®, témoignage de cohésion au sein de ses équipes. Avec un taux de recommandation de 77,6%, Effilab se démarque parmi 5000 entreprises retenues où les salariés sont heureux d'évoluer. En participant à cette opération innovante, Effilab confirme la motivation de ses équipes, composées de plus de 90 experts, et développe ainsi son influence et sa marque employeur. »

ABOUT HAPPYindex®ATWORK

HappyIndexAtWork®est le premier label employeur participatif qui récompense l'excellence dans le management et la motivation des salariés. Basé entièrement sur les avis des collaborateurs, la démarche HappyIndexAtWork®est 100% ouverte, 100% digitale, et 100% authentique. Via leurs entreprises et le site meilleures-entreprises.com, les collaborateurs de plus de 3300 organisations ont évalué leur expérience au travail sur 6 dimensions : développement professionnel, environnement stimulant, management & motivation, salaire & reconnaissance, fierté et plaisir. Notre objectif est de mettre à disposition des organisations des informations authentiques et utiles. Ainsi, nous aidons les entreprises à se présenter à travers leur culture, et les candidats à s'informer et à trouver l'organisation qui leur correspond.

Pour toute information & participation, contactez celica.thellier@mentreprises.com