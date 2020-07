Nomination : ERIC KLIPFEL, Directeur Général adjoint de Solocal

COMMUNIQUÉ DE PRESSEBoulogne-Billancourt, le 9 juillet 2020

NOMINATION AU SEIN DE SOLOCAL :ERIC KLIPFEL, Directeur Général adjoint

Eric Klipfel rejoint Solocal en qualité de Directeur Général adjoint en charge des activités commerciales et des opérations clients. Il intègre le Comité Exécutif sous la direction d'EricBoustouller, le Directeur Général, auquel il reportera.

Eric Klipfel : «Je suis très honoré de la confianceque m'accordeEric Boustouller et impatient de prendre mes fonctions à la tête des organisations commerciales et opérations clients de Solocal. Je suisconvaincu que Solocal possède aujourd'hui tous lesatouts pour prendre le chemin de la croissancedurable et vais m'attacher, avec leséquipes opérationnelles, à satisfaire au mieux nos clientset œuvreravec les équipes au développement des activités et du chiffred'affaires du Groupe.»

Eric Klipfel prend les rênes des directions commerciales Grands Comptes, Terrain TPE/PME, Télévente, Customer Success et Pilotage ; et aussi de la direction des Opérations Clients. Avec cette nouvelle organisation, Eric Boustouller souhaite placer le client toujours plus au centre des préoccupations du numéro un français du marketing digital et assurer une plus grande intégration de toutes les équipes et des process en relation avec les 360 000 clientsde l'entreprise. Ainsi, les clients bénéficieront d'une expériencede grande qualité aux différents stades de leur relation avec Solocal :l'acquisition, le développement, la fidélisationau service de la satisfaction clients.

«Nous sommes pleinement mobilisés pour dynamiser la vie locale et offrir des services digitaux innovants et performants à toutes les entreprises. Dans cet environnement en constante évolution, nous faisons évolueravec une volonté d'excellence opérationnellenotre organisation pour être plus agiles et plus performants à nos clients. Fort de sonexpérience et de son approche holistique de la relation client, je suis très heureux d'accueillir Eric au sein de l'entreprise. En plaçant la satisfaction clientsau cœur de notre modèle, nous poursuivons sans relâche notre transformation pour assurer une croissance forte et durable.

» déclare Eric Boustouller.

Professionnel reconnu en Management Commercial et Relations clients, Eric Klipfel a relevé depuis 20 ans des challenges de transformation clients et commerciaux, dans des univers concurrentiels B2C et B2B forts, marqués par des changements règlementaires, structurels et conjoncturels (digitalisation des canaux commerciaux et de relation clients, concurrence, respect des coûts). Que ce soit dans les télécoms en 2000 chez SFR Numericable en tant que DG exécutif pendant 8 ans, ou depuis 2018 ans chez le leader mondial de la relation client Teleperformance Knowledge Services, il a conduit de nombreux projets de relation clients (réduction des réclamations, programmes antichurn, augmentation des parcs clients) et est expert en modèles analytiques/prédictifs appliqués aux sujets commerciaux et clients (cross-sell, speech analytics, amélioration des parcours clients, customer feedback management).

Agé de 51 ans, Eric KLIPFEL est titulaire d'un master de la Fachhochschule Stuttgart (Allemagne, 2003).

A propos Solocal -www.solocal.com

Nous sommes le partenaire digital local des entreprises. Notre métier : les conseiller et les accompagner pour booster leur activité grâce à nos services digitaux (Présence digitale, Publicité digitale, Sites Internet, Nouvelles Solutions Print). Nous sommes également aux côtés des utilisateurs pour leur faire vivre la meilleure expérience digitale avec PagesJaunes, Mappy et Ooreka, et nos partenaires (Google, Facebook, Apple, Microsoft/Bing, Yahoo!, etc.). Nous mettons ainsi à la disposition des professionnels et du grand public nos services à très fortes audiences, notre data géolocalisée, nos plateformes technologiques évolutives, notre couverture commerciale sans égale dans toute la France, nos partenariats privilégiés avec les entreprises du numérique et nos talents en matière de data, de développement, de digital marketing, etc. Nous fédérons 360 000 entreprises partout en France et 2,7 milliards de visites sur nos services. Solocal bénéficie par ailleurs du label « Digital Ad Trust Classique » pour ses services digitaux PagesJaunes et Mappy. Pour tout savoir sur Solocal (Euronext Paris « LOCAL ») : restons en contact @solocal