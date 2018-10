COMMUNIQUÉ DE PRESSE COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Boulogne-Billancourt, le 9 Octobre 2018

Renouvellement du Comité Consultatif des Actionnaires de SoLocal

Vers un renforcement de la relation avec les

actionnaires individuels

Le Comité Consultatif des Actionnaires (« Comité ») a été créé il y a deux ans par SoLocal Group pour renforcer la relation et la communication avec ses actionnaires individuels et participer à la bonnegouvernance de l'entreprise.

SoLocal annonce le renouvellement et l'élargissement de la composition de son Comité.

A l'origine composé de 8 membres, et suite à un appel à candidatures, le nouveau Comité a été élargi à 15 membres représentatifs de son actionnariat individuel, dont 2 actionnaires sont salariésde l'entreprise,sachant que le règlement intérieur permet désormaisd'élargir ce nombre à 20 membres.

Le Comité est composé des membres suivants :

1. François-Xavier BARBIER

2. Alain BESSOU

3. Pierre BOURRET

4. Jean-Marc CHARBONNEL

5. Pierre FUCHS, salarié de Solocal

6. Pino GIUFFRIDA

7. Martine GUIGNARD

8. Michel GUIGNARD

9. Guillaume LUSSEAU, salarié de Solocal

10. François MATRY

11. Eric PETERS

12. Luc PUPETTO

13. Michel RASCHETTI

14. Arnaud VAN DER GRACHT DE ROMMERSWAEL

15.

Roland WOLFRUMSoLocal remercie vivement les membres du comité pour leur candidature et leur engagementpour l'entreprise.

La première réunion du Comité renouvelé se tiendra le mardi 9 octobre dans les locaux de SoLocal à Boulogne-

Billancourt sous la présidence de Pierre Danon, Président du Conseil d'Administration, et en présence d'Eric

Boustouller, Directeur Général.

À propos de SoLocal Group

SoLocal Group ambitionne de devenir le partenaire, local, digital de confiance des entreprises pour accélérer leur croissance.

Pour réussir cette transformation, il s'appuie sur ses six atouts fondamentaux, pour certains uniques en France : des médias à très fortes audiences, une data géolocalisée puissante, des plateformes technologiques évolutives (scalables), une couverture commerciale dans toute la France, des partenariats privilégiés avec les GAFAM et de nombreux talents (experts en matière de data, de développement, de digital marketing, etc.). Les activités de SoLocal Group sont structurées autour de deux axes. D'un

côté, une gamme de services digitaux « full web & apps » sur tous les terminaux (PC, mobiles, tablettes et assistants personnels),

proposés sousforme de packs et d'abonnements, («Digital Presence », « Digital Advertising », « Digital Website », « Digital

Solutions » et « Print to Digital»), et intégrant un service de coaching digital, pour faciliter la réussite des entreprises. De l'autre,des médias propriétaires(PagesJaunes et Mappy) qui sont au cœur du quotidien des Français etleur offrent une expérience

utilisateur enrichissante et différenciante. Avec plus de 460 000 clients partout en France et 2,4 milliards de visites sur ses médias, leGroupe a généré en 2017 un chiffre d'affaires de 756 millions d'euros (IAS 18), dont 84% sur Internet, et se classe ainsi parmi

les premiers acteurs européens en termes de revenus publicitaires sur Internet. SoLocal Group est cotée sur Euronext Paris (LOCAL). Les informations sont accessibles surwww.solocalgroup.com.

