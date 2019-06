SOLOCAL : Anthéa Quenel nommée Directrice Média de PagesJaunes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Amaury Lelong, Directeur Produits et Médias de Solocal et membre du comité exécutif, renforce son équipe et nomme Anthéa Quenel au poste de Directrice Média de PagesJaunes. Ce poste nouvellement créé vise à accélérer la transformation du site Internet et de son application mobile. Anthéa Quenel a pour mission de repenser l'expérience utilisateur pour la rendre encore plus personnalisée, transactionnelle et communautaire.L'enjeu : répondre aux usages en constante évolution des internautes et anticiper leurs comportements de consommation.Elle prend la direction d'une équipe composée d'une quarantaine d'experts du digital - product managers, chefs de projets, UX et UI designers, analystes, chargés d'études et responsables marketing. En s'appuyant sur son expertise du marketing digital B2C acquise au sein d'acteurs majeurs du web et du e-commerce, Anthéa Quenel a pour mission de développer et de rajeunir l'audience de PagesJaunes.Diplômée d'HEC Paris en 2004, elle était depuis 2015 Directrice Produits et membre du Comité exécutif de LaFourchette. Elle était en charge des applications mobiles et des sites web à l'échelle internationale.