SOLOCAL : Julie Gualino-Daly nommée responsable des relations investisseurs

Solocal a nommé Julie Gualino-Daly à la tête du département Relations investisseurs, actuellement Directrice de la trésorerie et des financements du groupe. Elle sera en charge d’assurer le lien et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes financières (investisseurs, actionnaires) tout en continuant d’œuvrer au renforcement de la solidité financière de l’entreprise. Elle reportera à Olivier Regnard, Directeur Financier et membre du Comité Exécutif de Solocal.Julie a développé tout au long de sa carrière une grande expertise de financement de dettes privées et de dettes cotées sur les marchés financiers, dans des secteurs très variés, auprès d'entreprises européennes. Diplômée de l'EM Lyon, elle débute sa carrière chez EY en 2001 pour prendre en charge l'audit de startups et d'ETI. En 2005, elle rejoint BNP Paribas pour s'occuper de Financements Structurés dans lesecteur Média/Télécom où elle réalise des financements LBO, des financements de projets et des restructurations de dettes pour différents groupes de presse français. En 2012, elle intègre Edmond de Rothschild Asset Management (EDRAM) en qualité de gérant de fonds obligataires " high yield " où elle investit dans des dettes d'une centaine de sociétés européennes, notées inférieures à BBB-.Julie Gualino-Daly succède à Nathalie Etzenbach-Huguenin récemment nommée Secrétaire Générale et membre du Comité Exécutif de Solocal.A cette occasion, Alima Lelarge Levy est nommée Directrice des Relations Investisseurs et reportera à Julie Gualino-Daly.