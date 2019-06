SOLOCAL : LCM maintient sa recommandation Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LCM reste à l’Achat sur Solocal et maintient son objectif de cours de 1,17 euro, dans le sillage de la nomination d’Olivier Regnard, qui rejoindra Solocal le 1er juillet en tant que Directeur financier. Il aura en charge les fonctions Finance, Achats et Immobilier et pilotera également les Relations Investisseurs. Olivier Regnard intègrera le Comité exécutif. « Solocal poursuit sa transformation », résume le bureau d’analyses.