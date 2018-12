SOLOCAL : LCM reste à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LCM réitère sa recommandation Achat ainsi que son objectif de cours de 1,61 euro sur Solocal, dans le sillage d’une journée investisseurs, tournée vers ses produits, sa technologie et son organisation commerciale et marketing. Selon le broker, "les produits sont intuitifs, correspondent à une réelle demande du marché et sont faciles à vendre". L’organisation commerciale a elle été repensée, et sera opérationnelle à partir du 1er janvier 2019.Solocal lancera pour la première fois une véritable campagne publicitaire sur tous les supports à partir de février 2019, ce qui pourrait réduire le déficit d'image du groupe concernant ses produits."Ce qui différenciera Solocal des concurrents est le fait d'être un véritable ‘one stop shop' : site internet + e-commerce, présence sur les médias et publicités digitales et ciblées. L'actif de Solocal est immense. Il n'était juste pas correctement exploité ".