SOLOCAL : RENFORCE SA DIRECTION FINANCIÈRE

COMMUNIQUÉ DE PRESSEBoulogne-Billancourt, le 22 octobre 2018

SOLOCAL RENFORCE SA DIRECTION FINANCIERE

Avec les nominations de :

•Julie Gualino-Daly, Directrice de la trésorerie et des financements de SoLocal

•Jérôme Fievet, Directeur des comptabilités et de la consolidation de SoLocal

•Romain Pollak, Directeur du contrôle de gestion de SoLocal

Jean-Jacques Bancel, Directeur Administratif et Financier et membre du Comité Exécutif de SoLocal, déclare :

« Les arrivées de Julie Gualino-Daly, Directrice de la trésorerie et des financements, Jérôme Fievet, Directeur descomptabilités et de la consolidation et Romain Pollak, Directeur du contrôle de gestion de SoLocal permettront d'affiner lepilotage financier del'entreprise.Aux expertises financières reconnues qu'ils ont développées, s'ajoute une connaissance approfondie des enjeux d'entreprises en transformation. Autant d'atouts combinés pour œuvrer avec succès au renforcementde la solidité financière de SoLocal. Ils apporteront ainsi une contribution importante la mise en œuvre de notre projet d'entreprise 'SoLocal 2020' que nous poursuivons avec vigueur,enthousiasme et détermination. »

Julie Gualino-Daly, Directrice de la trésorerie et des financements de SoLocal

Julie Gualino-Daly a pour responsabilité de veiller à la solidité financière de SoLocal par une gestionrigoureuse des flux de trésorerie et l'optimisation des moyens de financement. Elleest en charge des relations avec les porteurs de dette et les différentes agences de rating.

Diplômée de l'EM Lyon / ESC Program, Julie Gualino-Daly a débuté sa carrière chez EY en 2001 où elle a prisen charge l'audit de startups et d'ETI. En 2005, ellearejoint BNP Paribas pour s'occuper de Financements Structurésdans le secteur Média/Télécom où elle a réalisé des financements LBO, des financements de projets et des restructurations de dettes pour différents groupes de presse français. En 2012, elle a intégré Edmond de Rothschild Asset Management (EDRAM) en qualité de gérant de fonds obligataires« high yield »où elle a investidans des dettes d'une centaine de sociétés européennes, notées inférieures à BBB-. Julie a développé tout au long de sa carrière une grande expertise de financement de dettes privées et dedettes cotées sur les marchés financiers, dans des secteurs très variés, auprès d'entreprises européennes.

Jérôme Fievet, Directeur des comptabilités et de la consolidation de SoLocal

Jérôme Fievet est le garant de la comptabilisation des opérations financières et de la production des comptes sociaux et consolidés de SoLocal dans le respect des exigences de la cotation au SBF 120. Jérôme superviseégalement l'ensemble des opérations liées au recouvrement clients et à la gestion des notes de frais.

Diplômé d'un master II spécialisé en Finance & Audit, Jérômeétaitprécédemment responsable de l'audit financier de grandsgroupes du SBF 120 et du CAC 40 chez EY en charge de la coordination et dela direction de l'audit tant au niveau du contrôlefinancier que du contrôle interne et le rendu des conclusions auprès des directions financières. Jérôme gérait de grands groupes internationaux (plus de 100 filiales sur certains dossiers) dans des secteurs variés allant du retail à la chimie : LVMH, ARKEMA, SEPHORA, H&M, ERAMET, etc. Par ailleurs, Jérôme a réalisé des missions de mise en place de procédures internes et a supervisé la production des synthèses de revues ainsi que le suivi des plans d'action.

Romain Pollak, Directeur du contrôle de gestion de SoLocal

Romain Pollak a la responsabilité de piloter cette direction en lien avec toutes les équipes de SoLocal. Il devra être garant de la mesure de la performance financière à travers la mise en place et le suivid'indicateurs clés, financiers et opérationnels ainsi qu'un travail de prévision budgétaire afin de garantir

le respect des grands équilibres économiques de SoLocal.

Diplômé d'HEC, Romain Pollaka rejoint GE (General Electric) en 2002 par le biais du programme FMP (Financial Management Program) où il a occupé durant 16 ans différentes fonctions stratégiques au sein de la direction financière, notamment pour la division Santé (Healthcare) pour la zone EMEA. Il y a développé une expertise reconnue dans le management de la performance financière dans un environnement commercial (ventes, marges et cash-flow). En 2011, il a été promu CFO de l'activité Digital de GE Healthcare EMEA puis nommé en 2013 Directeur du Contrôle de Gestion de GE Healthcare pour la zone Europe, dans un contexte de profonde restructuration. Depuis 2017, il était en charge de la transformation de la fonction du contrôle de gestion des activités Ventes et Cash pour toutes les divisions du groupe GE.

À propos de SoLocal Group

SoLocal Group ambitionne de devenir le partenaire, local, digital de confiance des entreprises pour accélérer leur croissance. Pour réussir cette transformation, il s'appuie sur ses six atouts fondamentaux, pour certains uniques en France : des médiastrès fortes audiences, une data géolocalisée puissante, des plateformes technologiquesévolutives (scalables), une couverture commerciale dans toute la France, des partenariats privilégiés avec les GAFAM et de nombreux talents (experts en matière de data, de développement, de digital marketing, etc.).

Les activités de SoLocal Group sont structurées autour de deux axes. D'un côté, une gamme de services digitaux « full web & apps » sur tous les terminaux (PC, mobiles, tablettes et assistants personnels), proposés sous forme de packs et d'abonnements, (« Digital Presence », «Digital Advertising », « Digital Website », « Digital Solutions » et « Print to Digital »), et intégrant un service de coaching digital, pour faciliter

la réussite des entreprises. De l'autre, des médias propriétaires (PagesJaunes et Mappy) qui sont au cœur du quotidien des Franais et leur

offrent une expérience utilisateur enrichissante et différenciante. Avec plus de 460 000 clients partout en France et 2,4 milliards de visites sur ses médias, le Groupe a généré en 2017 un chiffre d'affaires de 756 millions d'euros (sous IAS 18), dont 84% sur Internet, et se classe ainsi

parmi les premiers acteurs européens en termes de revenus publicitaires sur Internet. SoLocal Group est cotée sur Euronext Paris (LOCAL).

Les informations sont accessibles surwww.solocalgroup.com.

