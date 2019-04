SOLOCAL : confirme ses objectifs pour 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les ventes totales de Solocal se chiffrent à 157 millions d'euros au premier trimestre 2019, en baisse de 8,2%. Les ventes Digital enregistrent un repli de 5%, alors que les ventes Imprimés baissent de 29,1%. Après une période de transition commerciale au second semestre de l’année 2018, tous les canaux de vente sont maintenant réorganisés selon la nouvelle segmentation clients, et la productivité s’améliore. lls ont ainsi tous contribué à inverser de façon positive la tendancedes ventes au premier trimestre 2019, a commenté le spécialiste de la communication locale.La nouvelle campagne publicitaire, dans les cinq semaines qui ont suivi son lancement, a fait doubler le trafic sur le site Solocal et les appels sur la plateforme téléphonique entrante, et plus que doubler les ventes directes.Concernant les ventes Imprimés, les clients et utilisateurs continuent de se détourner des produits imprimés traditionnels vers des supports digitaux.L'entreprise enregistre un chiffre d'affaires total de 148 millions, en baisse de 14,1%.Le chiffre d'affaires Digital de 133 millions, diminue de 9,9% suite à la forte baisse des ventes Digital au second semestre 2018, du fait du rythme de déversement des ventes en chiffre d'affaires. L'activité Digital représente 89,8% du chiffre d'affaires total ce trimestre.Le chiffre d'affaires Imprimés de 15 millions enregistre une baisse de 39,2% alors que les clients et les utilisateurs continuent leur migration vers des supports digitaux. L'activité Imprimés représente 10,2% du chiffre d'affaires total ce trimestre.Le carnet de commandes s'élève à 394 millions au 31 mars 2019, en hausse de 2,1% par rapport au 31 décembre 2018. Cette augmentation est principalement due à la dynamique de l'activité Digital.A la suite de cette publication, l'entreprise confirme ses objectifs pour 2019 (objectifs à norme comptable constante avant application de la norme IFRS 16).Solocal vise croissance des ventes Digital en 2019, avec une montée en puissance trimestre après trimestre.Le groupe table sur une croissance modérée de l'Ebitda récurrent.La société prévoit le maintien du taux de conversion de l'Ebitda récurrent en flux de trésorerie opérationnels au-delà de 60%.Les prévisions de trésorerie font ressortir qu'avec la croissance des ventes Digital de 2019 et les différentes sources de liquidité, Solocal dispose de la capacité à financer son activité en 2019 et notamment à faire face aux importants décaissements de trésorerie, liés au PSE, à venir aux troisième et quatrième trimestres 2019.Enfin, Solocal annonce le départ de Jean-Jacques Bancel, directeur financier, qui sera remplacé dans les prochaines semaines.