SOLOCAL dévisse : le projet stratégique nécessite plus de trésorerie

Plus fort repli du marché SRD, Solocal chute de 10,29% à 0,61 euro, limitant sa progression depuis le 1er janvier à un peu plus de 20%. Le spécialiste de la communication locale a annoncé hier soir le renforcement de sa structure financière, qui devrait notamment se traduire par une nouvelle émission de titres. Solocal a expliqué que son projet stratégique nécessite plus de trésorerie en raison notamment d'un délai dans la mise en oeuvre de la cession totale ou partielle de certains actifs et d'un besoin en fonds de roulement plus important.Une ligne de financement en fonds a été signée avec Kepler Cheuvreux. Ce dernier s'est engagé à souscrire, au cours d'une période de 24 mois à sa propre initiative, un nombre de 58 millions d'actions nouvelles, soit 9,9% du capital au 31 octobre 2019. Les actions seront émises sur la base d'une moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes sur les deux jours de bourse précédant chaque émission, diminuée d'une décote maximale de 5%.Elle permettra au groupe de lever environ 40 millions d'euros.Dans l'hypothèse d'une utilisation de la ligne en totalité, un actionnaire détenant 1 % du capital verrait sa participation passer à 0,91 % du capital sur une base non diluée et 0,89 % sur une base diluée.Solocal précise qu'il conserve la possibilité de suspendre ou de mettre fin à cet accord à tout moment.Le groupe a annoncé une augmentation de la ligne de crédit renouvelable de 10 millions d'euros pour la porter à 50 millions d'euros.Ces annonces mesures permettent d'assurer la liquidité du groupe en 2020.