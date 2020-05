SOLOCAL : pénalisé par son proche besoin de trésorerie

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Solocal dévisse de 12,57% à 0,13 euro et est relégué à l'avant dernière place du SRD. Les investisseurs s'inquiètent de l'annonce du spécialiste de la communication locale d'un besoin de liquidité dés cet été et pour un montant de 40 millions d'euros d'ici la fin de l'année 2020. La société indique qu'à cela s'ajoute un besoin complémentaire de liquidité de 35 millions d'euros au cours du premier semestre 2021.Le groupe précise également devoir suspendre le paiement de son coupon obligataire trimestriel prévu le 15 juin 2020, relatif à l'obligation d'échéance mars 2022, dont il avait déjà suspendu le paiement au trimestre précédent.Aussi, la société indique que les discussions avec les créanciers obligataires, engagés afin de préserver sa trésorerie et de sécuriser sa situation financière se poursuivent et qu'un standstill (accord de ne pas accélérer leurs sûretés) a d'ores et déjà été obtenu jusqu'au 14 juin 2020 au titre du non-paiement du coupon du 15 mars 2020.L'entreprise note que l'impact de la chute des ventes du groupe de communication locale sur sa trésorerie est d'ores et déjà visible avec des encaissements réduits d'environ 25% par mois par rapport à l'année dernière.En ce qui concerne le besoin cumulé de 75 millions d'euros, Solocal précise qu'il n'intègre aucun paiement des intérêts de la dette obligataire du groupe (10 millions par trimestre) ni aucun remboursement du passif fiscal et social généré à fin avril 2020 (32 millions)." Toutes les solutions sont actuellement à l'étude pour sécuriser la situation financière du groupe " a souligné Solocal dans son communiqué.La société précise que, comme annoncé le 22 avril 2020, l'impact de la crise sanitaire liée au Covid-19 est très significatif sur son activité commerciale. Aussi la société a enregistré une baisse d'environ 55% de ses prises de commande au cours de la période de confinement.Solocal prévoit par ailleurs une reprise progressive pour les mois de mai et juin. La rentrée de septembre devrait permettre de retrouver graduellement un niveau normal d'activité commerciale.En termes de prises de commandes, l'impact estimé de la crise sanitaire devrait se traduire par une baisse des ventes de près de 150 millions d'euros par rapport aux prévisions faites dans le cadre du budget 2020 qui sous-tendait les objectifs communiqués au marché en date du 27 février 2020. Ceci se traduirait par une baisse des ventes d'environ 100 millions en 2020 par rapport à 20191.En conséquence, le groupe devrait enregistrer une baisse de l'ordre de 20% de chiffre d'affaires sur 2020 et un repli de l'ordre de 15% du seul chiffre d'affaires Digital. Cette baisse sera partiellement compensée en 2020 par des réductions de coûts et le bénéfice des mesures de soutien à l'économie annoncées par le gouvernement, pour un montant cumulé d'environ 40 millions. L'Ebitda du groupe est ainsi attendu à environ 130 millions pour l'année 2020.Solocal a également précisé dans son communiqué que sa prochaine assemblée générale des actionnaires est décalée au 28 juillet 2020.