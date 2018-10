SOLOCAL : renforce son offre de Sites Internet pour les TPE/PME

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

SoLocal fait évoluer et enrichit son offre de Sites Internet à destination des TPE/PME. Ainsi, sa gamme Sites Internet, enrichie de nouveaux services et fonctionnalités, et sa nouvelle gamme Sites E-Commerce permettent aux TPE/PME d’accroître leur présence sur Internet et de développer leurs ventes en ligne.Un enjeu national auquel SoLocal entend contribuer sur l'ensemble du territoire pour résoudre le paradoxe digital français : alors que plus de 90% des consommateurs qui ont acheté un produit en point de vente ont fait auparavant une recherche sur Internet, 32% des entreprises françaises de plus de 10 personnes n'ont pas encore de site web. Et lorsque près de 70% des Français achètent en ligne, seulement 16% des entreprises françaises et 6% des sociétés de moins de 10 salariés proposent des services d'e-commerce.