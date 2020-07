SOLOCAL : reprise de la cotation lundi 6 juillet

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

SoLocal, dont le titre est suspendu depuis le 15 juin, a annoncé que la reprise de la cotation de ses titres a été fixée au lundi 6 juillet 2020. Ce, après voir précisé qu'après d’intenses négociations, le groupe et ses créanciers financiers ont trouvé les termes d’un accord afin d’assurer la liquidité du groupe et réduire son niveau d’endettement. Aussi, le conseil d’administration de la société a décidé à l’unanimité d’approuver ce plan et de recommander l’approbation des résolutions correspondant à cette solution aux actionnaires du groupe.Le spécialiste de la communication locale précise que cet accord vise à sécuriser la société et ses emplois, et à poursuivre sa stratégie de développement (100% digital, en abonnement).Ainsi, cette restructuration repose essentiellement sur une augmentation de capital de 347 millions d'euros intégralement garantie par les créanciers obligataires (dont 85 millions d'euros d'apport de liquidités et le solde en réduction ou conversion de dette).SoLocal indique que cette opération nécessitera la réduction du nominal des actions puis sera suivie d'un regroupement d'actions (100 actions anciennes pour 1 nouvelle). Elle sera complétée par l'obtention d'une ligne de financement additionnelle de 32 millions d'euros intégralement garantie par certains créanciers obligataires au cas où la société n'obtiendrait pas un prêt garanti par l'Etat (PGE) d'un montant au moins égal et ce, avant l'assemblée générale mixte du 24 juillet 2020.La société précise que cette ligne sera tirée après l'AGM pour permettre au groupe d'assurer ses besoins de trésorerie. Le désendettement de l'entreprise couplé à l'atteinte des objectifs annoncés devraient permettre une importante récupération de valeur pour les actionnaires qui participeraient à l'opération.