SoLocal : Activité et chiffre d'affaires T3 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Boulogne-Billancourt, le 21 octobre 2019 Croissance des ventes Digital au troisième trimestre 2019 Dynamique de croissance des ventes Digital confirmée Chiffre d'affaires néanmoins impacté par la baisse des ventes des trimestres précédents Croissance des ventes Digital et activité du T3 2019 vs. T3 2018 Ventes Digital : 101 millions €, soit +5,3%

Ventes totales : 109 millions €, soit -1,6% incluant une baisse de -46,3% des ventes Imprimés

-1,6% incluant une baisse de -46,3% des ventes Imprimés Nouveaux services digitaux entièrement déployés au cours du 3 ème trimestre 2019

trimestre 2019 Près de 60% des ventes Digital du T3 2019 en mode abonnement

Forte augmentation de la dynamique et de l'efficacité commerciales 2 : +40% de ventes Digital hebdomadaires par vendeur Chiffre d'affaires5du T3 2019 vs. T3 2018 Chiffre d'affaires Digital : 129 millions €, soit -7,5%

-7,5% Chiffre d'affaires consolidé : 142 millions €, soit -11,1% Confirmation des perspectives 2019 Retour à la croissance des ventes Digital sur le second semestre et stabilisation sur l'ensemble de l'année 2019

Croissance modérée de l'EBITDA récurrent en 2019

Dynamique de croissance qui doit se poursuivre sur les prochains trimestres A l'occasion de la publication du chiffre d'affaires du T3 2019, Eric Boustouller, Directeur Général de Solocal, a déclaré : Ce troisième trimestre est une étape clef dans le projet de transformation de Solocal. Le déploiement des nouveaux services digitaux nous a permis de revenir à la croissance.

L'adhésion de nos clients à ces nouveaux services démontre la pertinence de notre stratégie et de la refonte de notre offre apportant plus de valeur et de simplicité.

Nous avons délivré une croissance de + 5,3% des ventes Digital par rapport au troisième trimestre de 2018. C'est la concrétisation de la mise en œuvre par nos équipes du plan stratégique Solocal 2020 depuis février 2018, et je m'en réjouis. Au-delà d'une croissance des ventes Digital, c'est un virage structurel dans le modèle de notre entreprise, avec des ventes en mode abonnement représentant d'ores et déjà près de 60% des ventes Digital sur ce trimestre. Forts de cette dynamique positive portée par nos nouveaux produits et l'exécution sans répit de notre transformation, nous maintenons notre cap et sommes confiants pour délivrer la trajectoire de croissance annoncée sur les prochains trimestres. » ________________________________________________________________________ Les comptes trimestriels ne sont pas audités. Les éléments financiers présentés dans ce communiqué pour le T3 2018 sont révisés à la lumière du périmètre des activités au 30 septembre 2019. ________________________________________________________________________ 1. Ventes, Chiffre d'affaires et Carnet de commandes Lesventesde Solocal auT3 2019 sontlessuivantes : En millions d'euros T3 2018 T3 2019 Variation Ventes Digital 95,9 101,0 +5,3% Ventes Imprimés 14,9 8,0 -46,3% Ventes totales 110,8 109,0 -1,6% Les ventes totaless'élèvent à 109 millions € au T3 2019, en baisse de -1,6% par rapport au T3 20181. Les ventes Digitalenregistrent une hausse de +5,3%, alors que les ventes Imprimés baissent de -46,3% au T3 2019 par rapport au T3 20181. Cette hausse de +5,3% des ventesDigitalsur le trimestre marque le retouràlacroissancedes ventes, après un premier semestre marqué par une inversion de tendance des ventes (-5% en moyenne). Cette hausse est due principalement au lancement des nouveaux services Digitaux et à la poursuite de la transformation commerciale. Le deuxième semestre 2018 avait quant à lui été marqué par la mise en œuvre du plan de restructuration.

Concernant les ventesImprimés, les clients et utilisateurs continuent de se détourner des produits imprimés traditionnels au profit du digital. Solocal confirme l'arrêt de l'activité Imprimés fin 2020. Les indicateurs de performance de Solocal au T3 2019 sont les suivants : T3 2018 T3 2019 Variation Ventes en abonnement (en % des ventes Digital) 22,2% 59,2% +37 pts Trafic : nombre de visites PagesJaunes (en millions) 429 510 +19,0% Note : Ventes en abonnement sur la base des ventes nettes d'annulations Lesventesenmodeabonnement3,4en pourcentage des ventes Digital3s'élèvent à 59% des ventes Digital3et augmentent de +37 points au T3 2019 par rapport au T3 20181. Les ventes en abonnement3,4comprennent principalement les offres Référencement Prioritaire et Présence, les Sites internet et Booster Contact. Les nouvelles offres de services digitaux Présence et Référencement prioritaire sont déployées aux clients depuis juillet 2019. Cette haussedes ventes en abonnementaugmentela visibilitésurlechiffred'affaires etconstitue un élément structurant de la transformation du business model. LetraficPagesJaunes augmente de +19% au T3 2019 par rapport au T3 2018. Les visites Mobile ont augmenté au T3 2019, dans la lignée de la tendance globale. Lechiffred'affairesde Solocal au T3 2019 est lesuivant : En millions d'euros T3 2018 T3 2019 Variation Chiffre d'affaires Digital 139,4 128,9 -7,5% Chiffre d'affaires Imprimés 20,6 13,4 -35,1% Chiffre d'affaires total 160,0 142,3 -11,1% Note : T3 2018 en périmètre activités poursuivies. Le chiffre d'affaires consolidéau troisième trimestre 2019 s'élève à 142 millions €, en baisse de -11,1% par rapport au chiffre d'affaires du T3 20181. Il se décompose en 129 millions € de chiffre d'affaires Digital et 13 millions € de chiffre d'affaires Imprimés. Lechiffre d'affaires5Digitalde 129 millions € au T3 2019 diminue de -7,5% par rapport au T3 20181en raison de la baisse des ventes Digital1au cours des trimestres précédents, du fait du rythme de conversion des ventes en chiffre d'affaires. Le poids des ventes Digital des neuf premiers mois de 2019 dans le chiffre d'affaires de la même période s'élève à 34%, en hausse de +4 points par rapport à 2018. Cela traduit une accélération de la conversion des ventes en chiffre d'affaires, en ligne avec la transformation du business model.

Le chiffre d'affaires Imprimésde 13 millions € au T3 2019 enregistre une baisse de -35,1% par rapport au T3 2018 alors que les clients et les utilisateurs continuent de délaisser les annuaires imprimés au profit des supports digitaux. L'activité Imprimés représente 9,4% du chiffre d'affaires total du trimestre. Lecarnet de commandes4de Solocal au30 septembre2019 estle suivant: En millions d'euros 30/06/2019 30/09/2019 Variation Carnet de commandes Digital 349,3 317,9 -9,0% Carnet de commandes Imprimés 31,0 25,8 -16,8% Carnet de commandes total 380,3 343,8 -9,6% Note : Carnet de commandes sur la base des ventes nettes d'annulations. Le carnet de commandes4total s'élève à 344 millions € au 30 septembre 2019, en baisse de -9,6% par rapport au 30 juin 2019. Cette baisse est en partie due au déclin de l'activité Imprimés (baisse du carnet de commandes Imprimés de -16,8% au 30 septembre 2019 par rapport au 30 juin 2019). La baisse du carnet de commandes4Digital résulte de la saisonnalité des ventes du T3 (ventes très faibles du mois d'août) par rapport à la reconnaissance du chiffre d'affaires quasi linéaire sur le trimestre. 2. Autres informations A fin octobre 2019, Solocal aura payé 86% des salaires et indemnités prévus sur l'année 2019 au titre du plan de transformation 2018. Par ailleurs, Solocal déploie son programme de conformité à la loi Sapin II relative à la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique. Dans ce cadre, Solocal a mis en place un Code de conduite, un dispositif d'alerte professionnelle et un plan de formation pour l'ensemble des collaborateurs afin d'affirmer ses principes éthiques de confiance, intégrité, transparence et respect au sein du groupe.

Perspectives pour 2019 Solocal confirme la poursuite de la croissance des ventes Digital sur le quatrième trimestre 2019 et la stabilisation sur l'année 2019 ; ainsi qu'une croissance modérée de l'EBITDA récurrent. Solocal a créé une dynamique de croissance, structurelle, qui doit se poursuivre sur les prochains trimestres. Prochaines dates du calendrier financier Les prochaines dates du calendrier financier sont les suivantes : Communication du chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2019 et des résultats annuels

2019 : 27 février 2020

Notes : Activités poursuivies Ventes Digital hebdomadaires / vendeur produisant au T3 2019 vs. T3 2018, périmètre hors ClicRDV, Effilab, Leadformance, Mappy, Ooreka, QDQ, SoMS et filiales non significatives Périmètre hors ClicRDV, Effilab, Leadformance, Mappy, Ooreka, QDQ, SoMS et filiales non significatives Sur la base des ventes nettes des annulations. Carnet de commandes à la clôture = Carnet de commande à l'ouverture + Ventes du trimestre - Chiffre d'affaires du trimestre Les ventes se convertissent en chiffre d'affaires sur une durée moyenne de 18 mois, ce profil s'accélère mois après mois à la suite de la transformation du business model. Définitions : Trafic: Indicateur de visites et d'accès aux contenus sur une période donnée. Carnet de commandes: Le carnet de commandes correspond à la part du chiffre d'affaires restant reconnaître au 30 septembre 2019 sur les commandes de ventes telles que validées et engagées par les clients. S'agissant des produits en mode abonnement, seule la période d'engagement en cours est considérée. Ventes: Prises de commandes réalisées par la force de vente, devant donner lieu à une prestation effectuée par le Groupe pour ses clients.