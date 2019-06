SoLocal : Anthéa Quenel nommée Directrice Médias de PagesJaune Vers un service plus personnalisé, plus transactionnel et plus communautaire

COMMUNIQUEDEPRESSE/ Boulogne-Billancourt, le 6 juin 2019

Anthéa Quenel nommée DirectriceMédia dePagesJaunes.

Vers un service plus personnalisé, plus transactionnel et pluscommunautaire.

Amaury Lelong, Directeur Produits et Médias de Solocal et membre du comité exécutif, renforce son équipe et nomme Anthéa Quenel au poste de DirectriceMédia dePagesJaunes.

PagesJaunes bénéficie aujourd'hui d'un reach de 40%, avec plus de 21 millions de visiteurs uniques par mois., 8 millions d'avis, 2 millions de photos & vidéos et de nombreuses solutions transactionnelles (déjà 1 million de rendez-vous en ligne générés et 40 000 pros réservables) et communautaires(recommandations, chatbot, assistants vocaux).

Je suis très enthousiaste à l'idée d'accueillir Anthéa Quenel chez Solocal, et d'écrire avec elle une page dans notre aventure de construction d'un champion du digital français. Cela s'inscrit dans notre volonté de dynamiser le service PagesJaunes, de le réinventer et lui permettre de réaliser son plein potentiel.

PagesJaunes propose l'expérience utilisateur la plus pertinente et la plus riche pour choisir le bon professionnel local et développer une relation de confiance avec lui. Il nous faut aujourd'hui repenser le parcours utilisateur, l'optimiser, tout en lui apportant une nouvelle énergie. J'ai pleinement confiance dans la capacité d'Anthéa, dotée d'une expertise marketing BtoC très pointue, à accélérer la mutation de

PagesJaunes . » déclare Amaury Lelong, Directeur Produits et Médias chez Solocal.

Ceposte nouvellement crééviseà accélérerla transformationdu siteInternet etde son application mobile. Anthéa Quenel a pour mission de repenser l'expérience utilisateur pour la rendre encore plus personnalisée, transactionnelle et communautaire. L'enjeu : répondre aux usages en constante évolution des internautes et anticiper leurs comportements de consommation.

Anthéa prend la direction d'une équipe composée d'une quarantaine d'experts du digital - product managers, chefs de projets, UX et UI designers, analystes, chargés d'études et responsables marketing. En s'appuyant sur son expertise du marketing digital B2C acquise au sein d'acteurs majeurs du web et du e- commerce, Anthéa a pour mission de développer et de rajeunir l'audience de PagesJaunes.

Diplômée d'HEC Paris en 2004, Anthéa débute sa carrière en participant activement au développement de l'entreprise familiale Anne Elisabeth Paris.En 2006, elle rejoint eBay, acquiert une solide expérience dans l'univers du marketing online et met en œuvre le plan d'actions marketing visant à développer l'audience ainsi que le volume de transactions du site eBay.fr. Elle intègre 3 ans plus tard la structure internationale d'eBayafin d'augmenter les revenus publicitaires des 10 sites européens de la marque tout en préservant l'expérience utilisateur.

En 2011, Anthéa rejoint l'univers de la FoodTech et intègre les équipes de LaFourchettecomme Directrice Marketing : elle pilote les partenariats d'audiences et transactionnels en collaboration avec les GAFAM, participe ensuite au rachat de LaFourchette par TripAdvisor,et contribue au développement international de la marque devenue une entreprise internationale. Depuis 2015, Anthéa, devenue Directrice Produits et membre du Comité Exécutif, était en charge des applications mobiles et des sites web de LaFourchette à l'échelle internationale. Elle a notamment concouru avec succès à la mutation du service sur le mobile en

