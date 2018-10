SoLocal : Chiffre d'affaires et activité T3 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE/ Boulogne-Billancourt, le 24 Octobre 2018

2018 : Année de transformation profonde

Confirmation de la perspective 2018 de stabilisation del'EBITDA récurrent1(170M€)

Franchissement d'étapes majeures: réduction deseffectifs de 800 personnes, environ 60M€2d'économiessur la base de coûts

Dans une phase de transition de l'organisationcommerciale, ventes Digital1du T3 2018 en baisse de -19,8%, chiffre d'affaires Digital1du T3 2018 en baisse de-3,4%

Ventes Digital1du T3 2018 en baisse de -19,8%: transition de l'organisation commercialeet déploiement de la nouvelle offre digitale Chiffre d'affaires du T3 2018 : -Chiffre d'affaires Digital1: 139millions €,-3,4% - Chiffre d'affaires total1: 160 millions €,-9,8% Transformation bien avancée : -Rapidité de la mise en œuvre du Plan de Sauvegarde de l'Emploi, avec 800 départseffectifs

-Confirmation de la perspective 2018 : stabilisation de l'EBITDA récurrent1(170M€)

-Environ 60M€2d'économies estimées sur la base de coûts pour l'année 2018 parrapport à 20173

-Nouveaux produits, partenariats, nouvelle direction, organisation, identité

1

Poursuite de la transformation en 2019 accompagnée d'un retour à la croissance :

-Augmentation progressive des ventes en 2019

-Retour à la croissance de l'EBITDA récurrent1en 2019 au travers de la croissance des ventes Digital et de réductions de coûts supplémentaires

-Nouvelles économies de coûts et focus sur la gestion de trésorerie pour soutenir la capacité du groupe à auto-financer le plan Solocal 2020

A l'occasion de la publication des résultats du T3 2018, Eric Boustouller, Directeur Général deSolocal a déclaré :"Depuis l'annonce de notre nouveau plan stratégique en février 2018, nousavons franchi des étapes majeures dans une transformation sans précédent de Solocal : nousavons conduit en quelques mois un Plan de Sauvegarde de l'Emploi massif actant le départ de800 personnes en Juillet 2018, notre base de coûts a été réduite de 60M€2, nous introduisons actuellement sur le marché notre nouvelle offre de services digitaux en mode abonnement avec tacite reconduction, nous déployons une nouvelle organisation commerciale sur un modeomnicanal… Malgré l'impact sur l'activité dû à la mise en œuvretrès rapide du PSE, nousmaintenons notre engagement d'atteindre notre perspective de stabilisation de l'EBITDArécurrent1(170M€) pour 2018, après 9 années consécutives de décroissance. Nous nous appuyons sur les réalisations importantes de 2018 pour conduire de nouvelles transformations en 2019 afin de bâtir les fondations du nouveau Solocal sur le long terme. Nous concentrerons nos efforts autour de réductions de coûts supplémentaires, du déploiement complet de notre offre digitale et de notre force de vente omnicanale qui inclut un nouveau canal e-commerce, un nouveauparcours client avec le suivi d'un coach digital auprès de nos clients, l'intensification du marketingautomation et de nouvelles campagnes de publicité afin d'attirer de nouveaux clients et d'inciter à la montée en gamme, la modernisation de nos systèmes d'information et de notre R&D avec l'évolution de nos plateformes vers le cloud pour réaliser plus d'économies et permettre undéveloppement à grande échelle… Tous nos efforts sont concentrés sur l'exécution de notrestratégie. Je suis confiant dans notre capacité à générer la croissance de nos ventes Digital surl'année 2019 ainsi qu'à renouer avec la croissance de l'EBITDA récurrent1, au travers de lacroissance des ventes et d'économies de coûts supplémentaires."

Les états financiers trimestriels ne sont pas audités. Les états financiers 2017 retraités sous IFRS 15 ne sont pas audités.L'information financière cumulée à fin de période 9 mois comprend la

période allant du 1erjanvier au 30 septembre.

Chiffre d'affaires, ventes et carnet de commandes

Le chiffre d'affaires1, les ventes1et le carnet de commandes1de Solocal au T3 2018 et sur les 9premiers mois de l'année sont les suivants :

En millionsd'euros

T3 20173

T3 2018 Variation 9m 20173

9m 2018 Variation

Ventes Digital

Ventes ImprimésVentes totales

122,4 24,9147,3

98,1 15,6113,7

-19,8% -37,4%-22,8%

420,8 86,6507,4

390,2 -7,3%

58,6 -32,3%

444,9 -11,5% Carnet de commandes Digital Carnet de commandes Imprimés 353,3 57,6 338,2 39,2 -4,3% -32,0% 353,3 57,6

338,2 -4,3%

39,2 -32,0% Carnet de commandes total 410,9 377,4 -8,2% 410,9 377,4 -8,2% Chiffre d'affairesDigital Chiffre d'affairesImprimés 144,0 33,4 139,1 20,9 -3,4% -37,5% 440,7 103,7 432,2 -1,9%



77,5 -25,3%

Chiffre d'affaires total

177,3

160,0

-9,8%

544,4

509,8 -6,4%

Note : périmètre activités poursuivies. Cf. Annexe pour les données financières consolidées.

Lesventes totales1se chiffrent à 114 millions € au T3 2018, en baisse de-23% par rapport au T3 2017. Les ventes Digital1enregistrent une diminution de 24 millions €, soit-20%, alors que lesventes Imprimés baissent de 9 millions €, soit-37%, au T3 2018 par rapport au T3 2017.

Cette variation est principalement due à l'impact de la réorganisation.Comme anticipé, la miseen œuvre du Plan de Sauvegarde de l'Emploi a créé d'importantes perturbations avec le départ de 800 personnes durant l'été, parmi lesquelles figurent 400 effectifs de la directioncommerciale.Cette profonde transformation de l'organisation commercialeaffecte notre activité de façon significative sur le court-terme. Cette période de transition est traitée par la Direction de façon vigoureuse.

Concernant les ventes Imprimés, les clients et utilisateurs continuent de se détourner des produits Imprimés traditionnels.

Lesventes totales1sur les 9 premiers mois de l'année 2018s'élèvent à 445 millions €, en baisse

de -12% comparé aux ventes totales1sur les 9 premiers mois de l'année 2017. Les ventes Digital1sur les 9 premiers mois de 2018 enregistrent une baisse de 31 millions €, soit-7%, tandis que les ventes Imprimés1sur les 9 premiers mois de 2017 baissent de 28 millions €, soit-32%.

Lecarnet de commandes1s'élève à 337 millions € au 30 septembre 2018, en baisse de -8% parrapport au 30 septembre 2017. Cette baisse est en partie due au fort déclin de l'activité Imprimés

(baisse de -32% au 30 septembre 2018 par rapport au 30 septembre 2017). Le carnet de commandes Digital enregistre une baisse de -4% liée à une baisse des ventes Digital au T3 2018.

L'entreprise enregistre unchiffre d'affaires total1de 160 millions € au T3 2018, en baisse de-10% par rapport au T3 2017.

Le chiffre d'affaires Digital1de 139 millions € au T3 2018 diminue de-3% par rapport au T3 2017en raison du ralentissement de l'activité des ventes Digital malgré le succès des produits de

performance tels que Booster Contact qui a enregistré une croissance à deux chiffres de sonchiffre d'affaires au T3 2018 et la croissance des Sites internet. L'activité Digital représente 87% du chiffre d'affaires total1ce trimestre.

Le chiffre d'affaires Imprimés1de 21 millions € au T3 2018 enregistre une baisse de-37% par rapport au T3 2017 alors que les clients et les utilisateurs continuent leur migration vers des

supports digitaux. L'activité Imprimés représente 13% du chiffre d'affaires total1ce trimestre.Solocal continue de monitorer la rentabilité de son activité Imprimés et d'arrêter la publicationdes annuaires imprimés PagesJaunes dans les départements fortement digitalisés où l'activité n'est plus rentable. L'entreprise a décidé d'arrêter leur publication dans 15 départements supplémentaires qui prendra effet en 2020, après avoir décidé plus tôt cette année d'arrêterleur publication dans 11 départements en 2019.

85% et 15% respectivement du chiffre d'affaires du T3 2018 proviennent du carnet de commandes du T3 2018 et des ventes du T3 2018 alors que 86% et 14% respectivement du chiffre d'affaires duT3 2017 provenaient du carnet de commandes du T3 2017 et des ventes du T3 2017.

Le chiffre d'affaires total1sur les 9 premiers mois 2018s'élève à 510 millions €, en baisse de-6%par rapport au chiffre d'affaires1cumul fin de période 2017. Le chiffre d'affaires Digital sur les 9 premiers mois 2018 enregistre une baisse de 8 millions €, soit-2%, alors quele chiffre d'affaires

Imprimés1cumul fin de période diminuent de 26 millions €, soit-25%.

Lesindicateurs de performance de Solocal au T3 2018 et depuis le début de l'année sont lessuivants :

T3 2017

T3 2018

9m 2017

9m 2018

Ventes en tacite reconduction (en % des ventes totales)4

10%

Variation

Audience : nombre de visites (en millions)

610

Variation

15%+4,5 pts602-1,3%

10%

1 825

15%+5,8 pts1 804-1,1%

Note : périmètre activités poursuivies.

Les ventes en tacite reconductionen pourcentage des ventes totales4s'élèvent à 15% etaugmentent de +5 points au T3 2018 par rapport au T3 2017. Les ventes en tacite reconduction duT3 2018 comprennent principalement les Sites internet, Booster Contact et l'offre Social. Lanouvelle offre de services digitaux, en mode abonnement avec tacite reconduction, sera déployée à partir de novembre 2018 (offre Présence) avec une accélération en 2019.

L'audience1fléchit de -1,3% au T3 2018 par rapport au T3 2017, en lien avec le ralentissement du trafic sur Mappy et Ooreka. Les visites mobile ont augmenté de +10,8% au T3 2018 par rapport auT3 2017 sur l'ensemble des médias, atteignant un nouveau record dans l'usage du mobile, dans la lignée de la tendance globale. L'audience de PagesJaunes est stable au T3 2018 par rapport au T32017. Les visites liées aux partenariats sont en hausse, en particulier celles issues du partenariatavec Apple en hausse de 89% au T3 2018 par rapport au T3 2017. Apple devient l'un des partenaires majeurs de Solocal en termes d'audience et de contacts.

L'audience1est inférieure de -1,1% sur les 9 premiers mois 2018 par rapport à la même période en 2017. Les visites mobile ont augmenté de +8,4% sur les 9 premiers mois 2018 par rapport aux 9premiers mois 2017. L'audience de PagesJaunes gagne +0,5% sur les 9 premiers mois 2018 par rapport à la même période en 2017. Les contacts générés par les visiteurs ont augmenté de +1,4% sur les 9 premiers mois de 2018 par rapport aux 9 premiers mois de 2017.