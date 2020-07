SoLocal : Chiffres clés du premier semestre 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Boulogne-Billancourt, le 10 juillet 2020

Premier semestre 2020: une baisse d'activité en ligneavec les anticipations post Covid-19

Croissance de l'EBITDArécurrent au premier semestre

Confirmation des ambitions 2020

Rappel du contexte

Solocal a signé le 3 juillet 2020 un accord avec ses créanciers. Cet accord permettra à lasociété, sous réserve de l'adoption de l'intégralité des résolutions soumises à l'AssembléeGénérale Mixte du 24 juillet 2020 « AGM » (toutes lesrésolutions relatives à l'opération étant interdépendantes), de sécuriser l'apport de117 millionsd'euros de liquidités au Groupe. L'augmentation de capital de 347 millions d'euros intégralement garantie par les créanciersobligataires permettra (i) uneréduction de la detted'un montant compris entre 244 et 262millions d'euros4et (ii) unapport en numéraire de 85 millions d'euros. Cet apport seracomplété d'une ligne definancement additionnelle de 32 millions d'eurosintégralementgarantie par certains créanciers obligataires au cas où la société n'obtiendrait pas un PGE avant l'AGM du 24 juillet 2020.

Cet accord, dont les termes sont décrits en détails dans le communiqué de presse du 3 juillet 2020, vise à sécuriser le Groupe et ses emplois et à poursuivre sa stratégie de développement (100% digital, en abonnement).

En cas de non-approbationdu plan par l'AGM, Solocal Group devra demander la résolutiondu plan de sauvegarde et la clôture des procédures de conciliation.

Afin que les actionnaires de Solocalpuissent voter à l'Assemblée Générale Mixte avec le plus d'éléments possibles en leur possession, le groupe a décidé de publier ce jourles principaux chiffres clés de ses résultats semestriels. Les résultats semestriels completsseront publiés après l'Assemblée Générale Mixte, le 28 juillet 2020.

Les données chiffréestrimestrielles ne sont pas auditées et celles semestrielles n'ont pas encore fait l'objet d'un examen limité par les commissaires aux comptes.

Chiffres-clés du premier semestre 2020

Lesventes3de Solocalau T2 2020 et au S1 2020 sont les suivantes :

En millions d'euros T2 2019 T2 2020 Variation S1 2019 S1 2020 Variation Ventes Digital (hors QdQ) 125,4 96,0 -23,4% 259,3 203,7 -21,4% Ventes Imprimés 12,8 1,8 -86,1% 28,9 6,1 -78,8% Ventes totales 138,2 97,8 -29,2% 288,1 209,8 -27,2%

Pour rappel et comme annoncé dans le communiqué du 18 mai 2020, Solocal a enregistréune baisse d'environ-55% de ses prises de commande2,3au cours de la période de confinement. Néanmoins, depuis la levée des mesures de confinement le 11 mai 2020 et à lasuite de la réouverture de la majorité des commerces en France, l'activité du groupe Solocalaffiche lessignes d'une reprise progressive.

Les ventes Digital1des mois de mai et juin 2020 sont inférieures respectivement de -24% et de-1%par rapport à la même périodel'année dernière3mais elles ont été supérieures de 11millions d'euros1par rapport aux prévisions du Groupe réactualisées de l'impact Covid-19 (telles qu'indiquées dans lecommuniqué de presse du 18 mai 2020). Cette amélioration graduelle est en ligne avec le rythme de reprise attendu par le Groupe et cohérent avec le retour sur le terrain de la majorité des forces commerciales combinée à une amélioration de la disponibilité de nos clients et prospects.

Les ventes3totales s'élèventdonc à 98millions € au T2 2020. Les ventes3Digital enregistrent une diminution de -23%, alors que les ventes Imprimés baissent de -86%, au T2 2020 par rapport au T2 20191, ventes fortement impactées en avril et mai par le confinement en France comme précisé ci-avant.

Les ventes3totales du S1 2020s'élèvent à 210millions €, en baisse de -27% comparé aux ventes totales1du S1 2019. Les ventes3Digital du S1 2020 enregistrent une baisse de -21%, tandis que les ventes Imprimés au S1 2020 baissent de -79%.

Lechiffre d'affaires3de Solocalau T2 et S1 2020 est le suivant :

En millions d'euros T2 2019 T2 2020 Variation S1 2019 S1 2020 Variation Chiffre d'affaires Digital (hors QdQ) 128,3 107,4 -16,3% 255,6 225,3 -11,9% Chiffre d'affaires Imprimés 20,9 11,3 -46,0% 36,0 19,5 -45,9% Chiffre d'affaires total 149,2 118,6 -20,5% 291,6 244,7 -16,1%

Le chiffre d'affaires3Digital de 107millions € au T2 2020 diminue de -16% par rapport au T2 20191en raisonessentiellement d'un effet volumeet del'améliorationde la maturité moyenne des produits vendusqui se déversent donc plus lentement en chiffre d'affaires.Le

chiffre d'affaires3du T2 2020 a encore été peu impacté par la baisse des ventes enregistrées à la suite de la crise sanitaire.

Le chiffre d'affaires3consolidé au premier semestre 2020s'élève à 245 millions €,en baisse de -16% par rapport au chiffre d'affaires3du S1 20191. Il se décompose en 225millions € de chiffre d'affaires3Digital et 19millions € de chiffre d'affaires3Imprimés.L'activité Imprimés nereprésente plus que 7,8% du chiffre d'affaires total.

L'EBITDArécurrent du Groupe est attendu entre82 et 87millions d'eurospour le premier semestre 2020, soit en croissance de +2% à +9% vs.l'EBITDArécurrent au premier semestre 20193à normes constantes.L'analyse et le détail de l'EBITDArécurrent seront publiés le 28 juillet 2020 lorsde l'annoncedes résultats semestriels du Groupe.

Le taux de marged'EBITDA récurrent est donc attendu entre33,5% et 35,5%sur le premier semestre 2020. Il sera en hausse de +6 à +8 points3par rapport au S1 20191. Cetteaugmentation de marge d'EBITDAprovient de la baisse des coûts sur le semestre mais également du bénéfice des mesures desoutien à l'économie annoncées par legouvernement.

La position de trésorerie(à l'actif du bilan) du groupe s'élève à 28millions d'euros au 30 juin2020.

Perspectives 2020

Dans ce contexte, Solocalconfirme sa trajectoirecommuniquée le 18 mai 2020 avec unebaisse attendue du chiffre d'affaires total de-20% etun repli du chiffre d'affaires Digital de l'ordre de-15% sur l'année 20203par rapport à l'année précédente. L'EBITDA est attendu supérieur à 130 millions d'euros pour 20203.

Autres informations

Nomination Eric Klipfel, Directeur General adjoint

Comme annoncé dans le communiqué de presse du 9 juillet 2020, Eric Klipfel rejoint Solocal en qualité de Directeur Général adjoint en charge des activités commerciales et desopérations clients. Il intègre le Comité Exécutif sous la direction d'Eric Boustouller, le DirecteurGénéral, auquel il reportera. Eric Klipfel prend les rênes des directions commerciales Grands Comptes, Terrain TPE/PME, Télévente, Customer Success et Pilotage ; et aussi de la direction des Opérations Clients.

Précisions sur l'opération soumise au vote de l'Assemblée Générale Mixte

Les résolutions ordinaires et extraordinaires présentées dans la Brochure de convocation,disponible sur le site internet de Solocal, sont soumises au vote de l'AGM du 24 juillet 2020. Le vote peut s'effectuer en présentiel le jour de l'AGM, par procuration en donnant pouvoir ou par correspondance (en format courrier postal ou électronique) : le système devote électroniqueest ainsiouvert depuis le 8 juillet 2020, et sera clôturé conformément à la réglementation le 23 juillet à 15h heure française.

Concernant les opérations soumises au vote des actionnaires, uncalendrier précisdes différentes étapes sera mis en ligne prochainement sur le site internet de Solocal dans larubrique Investisseurs et Actionnaires, afin de spécifier les délais et l'enchaînement desévénements dans l'éventualité d'une approbation du plan de renforcement de la structure financière à l'AGM.

Dans le cadre de l'opération d'augmentation avec droit préférentiel de souscription offerteaux actionnaires existants, il est à noter que laparité induiteest de 13 actions nouvelles pour une action ancienne (dans l'hypothèse d'une augmentation de capital réservée de 17 millions d'euros)et del'ordre de15 actions pour une ancienne(dans l'hypothèse d'une augmentation de capital réservée de 10,5 millions d'euros).

Mise à disposition du rapport d'équité

Par ailleurs, lerapport d'équitédu cabinet indépendant Finexsi sur l'opération présentéesera disponible sur le site internet de Solocal dans la rubrique Investisseurs et Actionnaires, cevendredi 10 juillet 2020.

Prochaines dates du calendrier financier

Les prochaines dates du calendrier financier sont les suivantes :

✓Assemblée Générale des créanciers obligataire le lundi 13 juillet à 10h ;

✓Assemblée Générale des Actionnaires le 24 juillet 2020 à 10h, à la Maison de la Mutualité Paris 5ème ;

✓Résultats du premier semestre 2020 le 28 juillet 2020.

Notes :

1Ventes Digital, périmètre Solocal SA, en valeur

2Forces de ventes Solocal SA, périmètre hors Effilab, Leadformance, Mappy, Ooreka, SoMS et filiales non significatives, soit 99% du chiffre d'affaires consolidé

3A périmètre comparable. Les chiffres 2019 et 2020 sont retraités des chiffres de la filiale QDQ, cédée le 28 février 20204le Communiqué de presse du 3 juillet 2020 indiquait une réduction de dette comprise entre 252 et 262 millionsd'euros à la suite de la réalisation des opérations décrites, mais il comportait une erreur d'allocation. Laréduction dettesera comprise entre244 et 262 millions d'euros, post réalisation des opérations.

Définitions :

Ventes: Prises de commande réalisées par la force de vente, devant donner lieu à une prestation effectuée par le Groupe pour ses clients

PGE: Prêt Garanti par l'Etat

Solocal -www.solocal.com

Nous sommes le partenaire digital local des entreprises. Notre métier : les conseiller et les accompagner pour booster leur activité grâce à nos services digitaux (Présence digitale, Publicité digitale, Sites Internet, Nouvelles Solutions Print). Nous sommes également aux côtés des utilisateurs pour leur faire vivre la meilleure expérience digitale avec PagesJaunes, Mappy et Ooreka, et nos partenaires (Google, Facebook, Apple, Microsoft/Bing, Yahoo!, etc.). Nous mettons ainsi à la disposition des professionnels et du grand public nos services à très fortes audiences, notre data géolocalisée, nos plateformes technologiques évolutives, notre couverture commerciale sans égale dans toute la France, nos partenariats privilégiés avec les entreprises du numérique et nos talents en matière de data, de développement, de digital marketing, etc. Nous fédérons 360 000 entreprises partout en France et 2,7 milliards de visites sur nos services. Solocal bénéficie par ailleurs du label « Digital Ad Trust Classique » pour ses services digitaux PagesJaunes et Mappy. Pour tout savoir sur Solocal (Euronext Paris « LOCAL ») : restons en contact@solocal.