SoLocal : Communiqué Solocal annonce la nomination d'Olivier Regnard au...

COMMUNIQUE DE PRESSE / Boulogne-Billancourt, le 5 juin 2019

Solocal annonce la nomination d'Olivier Regnard au poste de Directeur Financier. Il rejoint le comité exécutif.

Olivier Regnard rejoindra Solocal le 1erjuillet en tant que Directeur Financier. Il intègrera le Comité Exécutif et reportera directement à Eric Boustouller, Directeur général de Solocal.

"Je me réjouis d'accueillir Olivier Regnard au sein de notre comité exécutif. Avec plus de 20 ans d'expérience acquise en audit et en conseil financier puis en tant que Directeur financier, Olivier est reconnu à la fois comme un expert dans son domaine mais également comme un spécialiste de l'accompagnement des entreprises dans leur transformation. Garant d'un pilotage financier fin et rigoureux, Olivier est un véritable atout au sein de notre équipe dirigeante plus que jamais déterminée à faire de Solocal le partenaire digital de toutes les entreprises.",déclare Eric Boustouller, Directeur général de Solocal.

Olivier Regnard, 42 ans, rejoint Solocal en tant que Directeur Financier. Il aura en charge les fonctions Finance, Achats et Immobilier et pilotera également les Relations Investisseurs. Avant de rejoindre Solocal, et après une expérience chez Mauna Kea Technologies (MedTech côtée sur Euronext), il était depuis le premier trimestre 2018, Directeur Financier du groupe Europe Snacks (groupe agroalimentaire, 350m€ de chiffre d'affaires, 2.100 personnes) au sein duquel il a notamment participé à la croissance externe du Groupe.

Entre 2013 et 2017, Olivier Regnard était Directeur général délégué et Directeur Financier de Latécoère (équipementier aéronautique de rang 1 côté sur Euronext, 660m€ de chiffre d'affaires et environ 5.000 personnes) en charge des départements Finance, Juridique et Achats. A cette occasion, il a largement contribué au plan de transformation de Latécoère.