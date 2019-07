SoLocal : Effilab décroche le label “Facebook Marketing Part...

Le Label "Facebook Marketing partner Agency Premium" est décerné aux agences respectant les plus hauts standards du marché imposés par le programme Facebook Marketing Partner, notamment en termes de bonne allocation des dépenses marketing sur les différents leviers et de performance atteinte par les campagnes. Cela constitue donc pour les clients et futurs clients d'Effilab un véritable gage de sérieux et de confiance sur un marché ultra-concurrentiel.

maîtrise des fonctionnalités les plus avancées de ciblage et de diffusion de la régie publicitaire Facebook, et au-delà, toute notre expertise SEA et Social Ads.» se réjouitChristophe Parcot,

développer leurs campagnes publicitaires et en optimiser leur performance. Cette certification, rare sur le marché français, distingue la qualité et la fiabilité de l'agence, spécialisée dans la conception et l'optimisation des campagnes Search et Social media, et qui est ici récompensée pour le grand nombre de clients qui lui ont déjà fait confiance quant

En contrepartie, l'obtention du label offre à Effilab le support des équipes Facebook, pour développer son expertise et ses compétences. Concrètement, ce programme donne accès à l'agence à des ressources supplémentaires en termes d'assistance, d'outils, de formation et d'événements, parmi lesquels : des consultations avec les experts Facebook, des études de mesures, des outils d'analyse des performances, des ateliers de co-création, des expositions...

Solocal

Nous sommes le partenaire digital local des entreprises. Notre métier : les conseiller et les accompagner pour booster leur activité grâce à nos services digitaux (Présence digitale, Publicité digitale, Sites Internet, Nouvelles Solutions Print). Nous sommes également aux côtés des utilisateurs pour leur faire vivre la meilleure expérience digitale avec PagesJaunes, Mappy et Ooreka, et nos partenaires (Google, Facebook, Apple, Microsoft/Bing, Yahoo!, etc.). Nous mettons ainsi à la disposition des professionnels et du grand public nos services à très fortes audiences, notre data géolocalisée, nos plateformes technologiques évolutives, notre couverture commerciale sans égale dans toute la France, nos partenariats privilégiés avec les entreprises du numérique et nos talents en matière de data, de développement, de digital marketing, etc. Nous fédérons plus de 430 000 entreprises partout en France et 2,4 milliards de visites sur nos services. Solocal bénéficie par ailleurs du label « Digital Ad Trust Classique » pour ses services digitaux PagesJaunes et Mappy. Pour tout savoir sur Solocal (Euronext Paris « LOCAL ») : restons en contact @solocal

Effilab - filiale de Solocal

Effilab est une agence spécialisée dans le marketing digital : SEA, SEO, Social Advertising, Web Analytics et Webdesign. Nos expertises nous permettent d'accompagner les annonceurs de taille moyenne et de tout secteur d'activité dans leurs problématiques d'acquisition par une approche transverse au service des objectifs fixés. Nous nous positionnons ainsi comme un partenaire digital complet des annonceurs de taille moyenne en France. Effilab est aujourd'hui Google Partner Premier, Facebook Marketing Partner Agency et Bing Elite Partner.

