SoLocal : Informations relatives au nombre total de droits d...

Boulogne-Billancourt, le 14 juin 2019

Solocal

Informations relatives au nombre total dedroits de vote et d'actions prévues par l'article

L. 233-8 II du code de commerce et l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers

Date Nombre d'actions Nombre total de droits de vote 31/05/2019 585 121 890 Nombre de droits de vote théoriques : 600 866 374 Nombre de droits de vote exerçables1: 600 415 600

1Déduction faite des actions auto-détenues

Solocal - www.solocal.com

Nous sommes le partenaire digital local des entreprises. Notre métier : les conseiller et les accompagner pour booster leur activité grâce à nos services digitaux (Présence digitale, Publicité digitale, Sites Internet, Nouvelles Solutions et Digital To Print). Nous sommes également aux côtés des utilisateurs pour leur faire vivre la meilleure expérience digitale avec PagesJaunes, Mappy et Ooreka, et nos partenaires (Google, Facebook, Apple, Microsoft/Bing, Yahoo!, etc.). Nous mettons ainsi à la disposition des professionnels et du grand public nos services

très fortes audiences, notre data géolocalisée, nos plateformes technologiques évolutives, notre couverture commerciale sans égale dans toute la France, nos partenariats privilégiés avec les entreprises du numérique et nos talents en matière de data, de développement, de digital marketing, etc. Nous fédérons ainsi plus de 430 000 entreprises partout en France et 2,4 milliards de visites sur nos services. Pour tout savoir sur Solocal (Euronext Paris « LOCAL ») : restons en contact @solocal